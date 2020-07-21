Известного по антиукраинским заявлениям нардепа Волошина облили зеленкой. Он пригрозил ветеранам: "Мы вас всех найдем"

Народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина во вторник облили зеленкой.
Нардепа облили зеленкой ветераны АТО, во время того как тот выходил из Верховной Рады, сообщает в Twitter пользователь Позывной Колым.
"Под освящение попал Евгений Шевченко от "Слуг народа". Это тот самый, который выступал на Параша ТВ на шестой год войны с кацапами!!!" - говорится в сообщении.
На видео видно, как Волошин подбегает к мужчине, которого держит полиция, и бьет его в лицо.
А "слуга" Евгений Шевченко кричит "фашисты".
Ветерани АТО освятили зеленкою нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина під час того як той виходив із ВР!— Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) July 21, 2020
Під освячення потрапив Євген Шевченко від "Слуг народу", це той самий, котрий виступав на ПАРАША ТВ на шостий рік війни з кацапами!!!
Вата повинна 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Nb5DD6ObVX
"Мы вас всех найдем", - заявил Волошин ветеранам.
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В пятницу, 17 июля, на заседании Верховной Рады народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать".
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