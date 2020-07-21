Известного по антиукраинским заявлениям нардепа Волошина облили зеленкой. Он пригрозил ветеранам: "Мы вас всех найдем"

Олег Волошин - соратник кума президента РФ Виктора Медведчука. Фото: Тарас Березовец, Telegram

Народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина во вторник облили зеленкой.

Нардепа облили зеленкой ветераны АТО, во время того как тот выходил из Верховной Рады, сообщает в Twitter пользователь Позывной Колым.

"Под освящение попал Евгений Шевченко от "Слуг народа". Это тот самый, который выступал на Параша ТВ на шестой год войны с кацапами!!!" - говорится в сообщении.

На видео видно, как Волошин подбегает к мужчине, которого держит полиция, и бьет его в лицо.

А "слуга" Евгений Шевченко кричит "фашисты".

Ветерани АТО освятили зеленкою нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина під час того як той виходив із ВР!

Під освячення потрапив Євген Шевченко від "Слуг народу", це той самий, котрий виступав на ПАРАША ТВ на шостий рік війни з кацапами!!!

Вата повинна 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Nb5DD6ObVX — Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) July 21, 2020

"Мы вас всех найдем", - заявил Волошин ветеранам.

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В пятницу, 17 июля, на заседании Верховной Рады народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать".