От СБУ требуют возбудить уголовное дело против нардепа Волошина

К председателю СБУ Ивану Баканову обратились народные депутаты с требованием начать уголовное производство касательно антиукраинского высказывания члена ОПЗЖ Олега Волошина.

Депутатское обращение опубликовала в Facebook нардепа от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Обращение подписали депутаты из разных фракций.

В обращении СБУ напоминают, что 17 июля на заседании Верховной Рады Волошин заявил, что Украина "не имеет суверенитета".

"Данные призывы охватываются статьей 110 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание за публичные призывы лица, которое является представителем власти, с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины с разжиганием национальной вражды", - говорится в документе.

"Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это - государственная измена. Спасибо коллегам из разных фракций, которые подписали наше общее обращение", - написала Геращенко.

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21 июля народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой. 17 июля на заседании Верховной Рады он заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать".