ДБР оправдывает Трухина, такого в истории еще не было – Шабунин

Происходит полная неадекватность, сказал активист.

Государственное бюро расследований оправдывает народного депутата от "Слуга народу" Александра Трухина, попавшего в ДТП и который на видео предлагал взятку полицейскому.

Об этом сказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире программы "Обратный отсчет" на "UA:Перший".

"За 30 лет истории Украины ни разу, ни один правоохранительный орган не обнародовал факты, подтверждающие невиновность личности.

Если фактов невиновности нет, то УПК предполагает закрытие производства. А не оправдание своего народного депутата каким-нибудь видео", - сказал председатель ЦПК.

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Активист назвал действия ДБР беспрецедентным случаем.

"Который ярко демонстрирует полную неадекватность и политическую зависимость Государственного бюро расследований от президента Зеленского", - заявил.

"Вы просто фигней страдаете", - сказала активисту в эфире депутат из "Слуга народа" Галина Янченко.

Перед этим Янченко не смогла ответить на вопрос Шабунина - привести хотя бы один пример, когда орган досудебного расследования обнародовал доказательство невиновности личности.

В понедельник ДБР опубликовало видео. Заявили, что на материалах по видеокамерам за рулем Audi A8 нардепа находилось лицо в одежде красного цвета. По данным СМИ, речь идет о водителе депутата.

Также сегодня Бюро допросило патрульного Сергея Петрыка, который выезжал на ДТП со "слугой".

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". А председатель фракции Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат. Александр Трухин избирался в парламент от "Слуга народу" по округу в Днепропетровской области. В декларации за 2019 год записал 22 млн грн наличных, полученных в качестве подарка от родителей накануне его депутатства. Трухин является "очень близким" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он так сказать "бухгалтер".