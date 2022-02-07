За рулем человек в красном: в ДБР сделали заявление по делу Трухина

В Государственном бюро расследований изучили материалы по видеокамерам от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Александра Трухина в день ДТП.

На всех камерах за рулем Audi A8 находился человек в одежде красного цвета, сообщили в ГБР.

Автор: dbr.gov.ua Записи с видеокамер от Полтавы в Киев, фиксировавшие передвижение машины народного депутата Александра Трухина в день ДТП

"Это зафиксировала и последняя, ​​в то время рабочая камера, расположенная в центре Борисполя. Авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения", - говорится в сообщении.

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Автор: dbr.gov.ua На всех камерах за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета

После начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.

По делу допросили всех свидетелей, в том числе народного депутата, других участников происшествия, полицейских.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. 1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных полицейских камер, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с министром МВД Денисом Монастырским.