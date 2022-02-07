Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение

Патрульный полицейский Сергей Петрик выезжал на ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина. Фото: скриншот с видео

Патрульного полицейского Сергея Петрика, выезжавшего на ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина, во второй раз допрашивают 7 февраля в Государственном бюро расследований.

Его вызывали как свидетеля. Подозрение ему не готовят, рассказала пресс-секретарь ДБР Ольга Чиканова во время брифинга.

"Никаких намерений сообщать о подозрении полицейскому следователи ДБР не имеют. Сегодня второй раз он вызван на допрос в качестве свидетеля. Чтобы он сообщил нам, почему в первый раз не предоставил те видео материалы и информацию, которую сообщил журналистам", - рассказала Чиканова.

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Отметила также, что следователи ДБР изучили все видеоточки, а это около 1 тыс., на отрезке дороги из Полтавы в Киев. Уже проведено четыре экспертизы. Длится пятая, заключительная. По ее результатам станет известно, кто же был за рулем автомобиля Трухина, а также другие обстоятельства ДТП.

Материалы дела насчитывают более пяти томов. Досудебное расследование продолжается.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. 1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных полицейских камер, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с министром МВД Денисом Монастырским.