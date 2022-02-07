СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина

Камеры наблюдения зафиксировали за рулем авто нардепа Александра Трухина человека в красной одежде. Фото: dbr.gov.ua

Мужчина в красной футболке, которого зафиксировали камеры за рулем автомобиля нардепа Александра Трухина в день ДТП, его водитель.

Он управлял Audi A8 минимум от Полтавы до центра Борисполя, пишет "Сегодня" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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"Мужчина в красной футболке - по поводу него Трухин говорил, что это его водитель", - сообщили источники.

Авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

В Государственном бюро расследований изучили материалы по видеокамерам от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Александра Трухина в день ДТП. На всех камерах за рулем Audi A8 находился человек в одежде красного цвета. Это зафиксировала и последняя на то время рабочая камера, расположенная в центре Борисполя.