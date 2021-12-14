Тищенко "звезда", Трухин - "бухгалтер" - Богдан рассказал о близких к Зеленскому "слугах"

Такой коррупции при Порошенко не было, сказал Богдан. Фото: Reuters

Народные депутаты от "Слуга народа" Николай Тищенко, Александр Трухин и Евгений Брагар являются близкими для президента Владимир Зеленского.

Об этом сказал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону во вторник вечером.

По словам экс-руководителя ОП, Арсена Авакова уволили с должности министра внутренних дел из-за Брагара, которого в июле остановили патрульные.

"Есть народный депутат Евгений Брагар. Это сын какой-то женщины, которая очень близка к Владимиру Александровичу. То ли няня его детей. Какой-то человек, который долгую историю прошел с ним. Он его очень ценит. И тут его остановили за пьянку. Не знаю - пил он, не пил. Но для Владимира Александровича это была красна тряпка.

А дальше истории с пьянками Трухина. Это как?", - заявил Богдан.

Он назвал Трухина "очень близким" к Зеленскому.

"Он сидит... Он так сказать "бухгалтер". Если есть бухгалтер, то всегда есть что бухгалтировать", - сказал Богдан.

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Также назвал Тищенко ключевой фигурой в окружении президента.

"Когда Зеленскому говорят: "Слушай, ну это же нельзя. Он же ж по твоему имиджу...", он говорит: "Это единственный человек, который меня защищает". Звезда.

Чувак руководит Закарпатской областью, гоняет таможенников, погранцов, что-то возит оттуда, строит. Занимается Киевом, госпредприятиями в Харьковской области, лесом. Всем", – рассказал бывший руководитель ОП.

"Коррупция везде. При Порошенко такого не было, при Януковиче такого не было. Это не коррупция, это - вымогательство", - заявил Богдан.

Александр Трухин является фигурантом скандального ДТП, которое произошло 23 августа на Бориспольской трассе. Дело передали в Государственное бюро расследований. В прошлом году Евгений Брагар писал заявление в полицию на волонтера, которая вместе с добровольцем медицинского батальона просила водителя маршрутки выключить российский сериал.