Трухин сказал, что приехал в Трускавец на велосипеде

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин сказал, что прибыл в Трускавец на велосипеде.
Его связывают с ДТП 23 августа, сообщает "Радіо Свобода".
Корреспондентка спросила Трухина, как он приехал и сам ли был за рулем. Нардеп ответил, что на велосипеде. После этого ушел.
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"Українська правда" пишет, что Трухина не было среди депутатов, которые приехали поездом.
23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошло ДТП, участником которой, вероятно, был народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Трухин. Он якобы на большой скорости врезался в авто, которое остановилось на красный свет. Телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Новость опубликовали СМИ. В течение нескольких дней около 30 из них изъяли сообщение или упоминания о Трухине.
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