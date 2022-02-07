ДТП с Трухиным: ГБР закончило допрос патрульного

Патрульный полицейский Сергей Петрик выезжал на ДТП с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина. Фото: скриншот с видео

В Государственном бюро расследований закончился допрос патрульного Сергея Петрика, который выезжал на ДТП с нардепом от "Слуги народа" Александром Трухиным.

Допрос касался обстоятельств дела, повесток больше не вручали, рассказали Петрик и его адвокат.

Полицейский отметил, что согласился рассказать журналистам историю с нардепом, потому что думал, что история завершена. Допрашивали в ГБР его на этот счет.

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Состояние Трухина после ДТП не комментирует, потому что "человек после такого может быть в состоянии аффекта". Кто был за рулем - тоже не уточнил. Заверил, что Трухин после огласки ситуации с ним не связывался.

Добавил, что давления и угроз со стороны руководителей нет из-за ситуации. Работает в обычном режиме.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. 1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных полицейских камер, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти - попытался их подкупить. И обещал поговорить с министром МВД Денисом Монастырским.