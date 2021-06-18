Что должно выполнить правительство после встречи Байдена-Путина

Александр Палий об итогах встречи Байдена-Путина. Фото: Галичина

Украинское руководство после встречи американского президента Джо Байдена и российского Владимира Путина должны осознать, что нам нужно продвигать реформы, чтобы остаться актуальными для Запада. Об этом говорит в комментарии Gazeta.ua политолог Александр Палий.

"Для нас важна американская поддержка, особенно в вопросах войны в Донбассе. Нам важно, чтобы Россия выполнила с безопасностью часть Минских договоренностей. Ключевой и принципиальный вопрос - это пункт 10 - вывод российских войск под контролем ОБСЕ. Перспективы этого будут, как Россия поймет, что не сможет влиять на Украину, то есть как получим больше военной поддержки, дипломатической, вступим в НАТО. А для этого нужно выполнить реформы ", - объяснил.

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Владимиру Путину встреча с Джо Байденом была важна, чтобы показать - Россия на равных с Соединенными Штатами, а он на равных с Байденом, сказал в комментарии Gazeta.ua дипломат Павел Климкин.