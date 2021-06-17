Байден на встрече показал, что у Путина нет союзников - Климкин

Климкин назвал основные результаты встречи Байдена и Путина. Фото: Википедия

Владимиру Путину встреча с Джо Байденом была важна, чтобы показать - Россия на равных с Соединенными Штатами, а он на равных с Байденом, сказал в комментарии Gazeta.ua дипломат Павел Климкин.

"Байден, который сначала называл Путина убийцей, теперь встречается и пожимает ему руку. Байдену встреча понадобилась, чтобы показать Россию как угрозу, но он способен разговаривать и строить предсказуемые и стабильные отношения. Это для Запада важно. Также важно для Байдена было показать, что у Путина нет союзников, поскольку встретился в конце ряда мероприятий, где продемонстрировали солидарность западных государств", - объяснил.

То, о чем стороны договаривались заранее, было договорено, добавил эксперт.

"Результаты - создание группы для обсуждения стратегической стабильности и группы для обсуждения кибербезопасности. Других публичных результатов нет. Но это не значит, что нет непубличных, о которых услышим или поймем в течение следующих месяцев. Говорили тет-а-тет более 2 часов. И там, где собирались услышать друг друга, услышали. Саммит был хорошо подготовлен и каждый на нем сыграл свое".

Отмечает, что об Украине Байден сказал достаточно.

"Главное: поддерживают нашу территориальную целостность и независимость. По результатам встречи с Владимиром Зеленским будет говорить больше. Есть мнение, что НАТО в последнее время не идет навстречу Украине, мол, чтобы не раздражать Россию. Но ключевым является то, что Запад не будет к этому прислушиваться. Меседж Байдена, который отрицает, что Украину не берут в НАТО из-за конфликта с Россией, очень положительный. Привел к истерике в России. Но американский президент подтвердил, что у нее нет мандата на запрет нашего движения в НАТО. Это один из важнейших сигналов, который мы получили за последние дни".

Но дело членства Украины в НАТО и плана членства Украины в НАТО - среднесрочное.

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"Джо Байден четко сказал, что нужно "купить билет". Билет - это реальная борьба с коррупцией. Мы должны понять, что защищают только тех, кто защищает сам себя. Есть вызовы для нашей безопасности и существования. Это российские попытки паспортизации, теперь и не только на оккупированных территориях. Нам важно противодействовать. А с Америкой имеем отношения партнерства. Уверен, в будущем будут и отношения союзничества. Американский интерес заключается в том, чтобы Украина была общим успехом. Борьба против России и против коррупции как две стороны одной борьбы - чтобы мы это выиграли. Это фундаментально для США - иметь сильного и надежного союзника - Украину", - подытожил Климкин.

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве 16 июня показали, что Украина для них - периферийное дело. А для решения глобальных мировых проблем Россия для Америки - партнер, сказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.