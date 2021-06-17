Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник

На встрече с Байденом Путин говорил позиции силы - Перепелица. Фото: Главред

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин на своей встрече в Женеве 16 июня показали, что Украина для них - периферийная дело. А для решения глобальных мировых проблем Россия для Америки - партнер, сказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

Инициатива встречи президентов выходила из США, - напомнил эксперт. - Спровоцированная наращиванием российских войск вокруг границ Украины. Это были не учения, а подготовка к ведению широкомасштабной наступательной операции - вторжение в Украину. Если до того Байден не счел Путина равным ему партнером, даже назвал "убийцей", то теперь понял, что Россия - серьезная угроза.

На встрече Джо Байден рассматривал Путина уже как глобального игрока. Байдену нужна Россия. Заявил на пресс конференции, что главный соперник США - Китай, экономически вытесняет их из многих регионов включая Европу. Поэтому США важно удержать однополярный мир и сохранить глобальное доминирование, которое Америка постепенно теряет. Задача Байдена - удержать США на этом уровне. В этой ситуации Россия идет в тандеме с Китаем, чтобы потеснить США с позиций глобального лидерства и прежде всего вытеснить из Европы. Если Китай делает это путем экономической конкуренции, то Россия наращивает военную мощь. Экономический потенциал РФ и США несопоставим, а военный - сопоставим, особенно в сфере ядерных вооружений. Поэтому Байден рассматривает ситуацию так, что не может противостоять двум основным государствам, которые претендуют на это лидерство. Пытается сделать Россию если не союзником США, то по крайней мере нейтральной стороной.

Путин прямым текстом говорит, что никакого возврата контроля над Донбассом Украине не будет

Какие выводы можно сделать из заявлений президентов?

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Путин на встрече показал, что он лидер глобальной величины, а Россия не региональный игрок, а по влиянию на глобальные процессы - на втором месте после Америки. Поэтому Байден с ним и обсуждал вопросы климата и экономической стабильности. Путину удалось на встрече зафиксировать статус России как мировой державы. Показал, что никаких "красных линий" никто не может рисовать России. Обозначил это в вопросах политической свободы в России, преследования иностранных СМИ, прежде всего "Свободная Европа". Сказал, что Russia Today тоже ущемляют в каждой стране. Убийство журналистов в России сравнил со штурмом Капитолия в Америке. По Украине отметил, что единственное чем обязан, это - Минские соглашения на российских условиях. Байден не отрицал. Только сказал, что поддерживает территориальную целостность Украины. Вопрос о Беларуси Путин определил вмешательством во внутренние дела. Сказал, что в Арктике РФ имеет стратегические интересы и не собирается ими уступать. Тем более, что Международное морское право на стороне России. О НАТО вообще высказался с молчаливого согласия Байдена, что об Украине здесь нечего говорить, мол, не будет нам Плана действий и членства.

По всем темам встречи Путин говорил с позиции силы

Американский лидер мало внимания уделил Украине. Что привело к этому?

Украинская дипломатия работает в направлении НАТО в последнее время. Очень хорошо, что требует ПДЧ. Реакция на это наших партнеров показывает реальную позицию США и НАТО, что двери для нас открыты только на словах. Владимир Зеленский - единственный из всех президентов потребовал членства в разговоре с Байденом. НАТО никаких гарантий и сроков не дает, несмотря на решение Будапештского меморандума и это даже Путину стало очевидно.

Баланс сил изменился в пользу России. В США произошел раскол элит и нет единства. И Германия уже смотрит на Китай как экономического партнера. И для Америки основной приоритет - Азиатско-Тихоокеанский регион. Для Байдена эти турне на саммит НАТО, "Большой семерки" - попытка показать себя сильной стороной. Но по результатам этой встречи не продемонстрировал этого. Путин дал понять: хотите стабильности, то возвращаем дипломатов. И стороны договорились об этом. По всем темам встречи Путин говорил с позиции силы.

У нас выпускают дезертиров, российских шпионов судят по гражданским законам. Медведчуку выдвинули такое обвинение, но положение не прописаны

Как Украине действовать после этих сигналов?

Встреча показала, что Россия для США имеет гораздо больший вес, чем Украина. Надо меньше надеяться, что нам кто-то поможет, даже США, а укреплять свою страну. Прежде всего, Вооруженные силы. В 2014-2015 их частично восстановили и дальше происходит деградация и деморализация. Продолжается коррупция, нет четкости в программе развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии. Наши законы "Об обороне Украины", "О Вооруженных силах", "О мобилизации" содержат противоречивые статьи. У нас выпускают дезертиров, российских шпионов судят по гражданским законам. Понятие "измена Родине" не имеет критериев. Медведчуку выдвинули такое обвинение, но положение не прописаны.Пентагон опасается передать ли нам более боеспособные военные корабли - не отдадим ли их России в Керченском проливе. Лозунг "Не стрелять!" в ВСУ деморализует бойцов. Об освобождении Донбасса уже никто и не говорит. И Зеленский, и наша элита надеялись, что Байден выставит ультиматум и Путин выведет войска. Но Путин прямым текстом говорит, что никакого возврата контроля над Донбассом Украине не будет. Зеленский ходит по кругу, как Порошенко, возвращается к теме Трехсторонней контактной группы, которая ничего не решает. Тем самым затягивает войну.