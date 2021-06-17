 
Ексклюзивы
1/5
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 387
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 432
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 927
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 801
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1746
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 909
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 450
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 720
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 711
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Фото
Все фото
7
5
3
7
7
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
&quot;Клумбы тянут на годовую зарплату учителя&quot; - &quot;слугу народа&quot; засыпали в Раде цветами
"Клумбы тянут на годовую зарплату учителя" - "слугу народа" засыпали в Раде цветами
&quot;Уничтожает язык, подыгрывает России&quot; - активистам пытались помешать раздавать листовки о &quot;слуге народа&quot;
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
Видео
Все видео
ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе
ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Наглый кортеж Суркиса остановили патрульные
Наглый кортеж Суркиса остановили патрульные
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
В ОПЗЖ появился Кива-2
В ОПЗЖ появился Кива-2
Интервью
1/5
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 396
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 441
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2295
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 198
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 909
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 684
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 15:18

Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник

  Комментировать
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
На встрече с Байденом Путин говорил позиции силы - Перепелица. Фото: Главред

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин на своей встрече в Женеве 16 июня показали, что Украина для них - периферийная дело. А для решения глобальных мировых проблем Россия для Америки - партнер, сказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

Инициатива встречи президентов выходила из США, - напомнил эксперт. - Спровоцированная наращиванием российских войск вокруг границ Украины. Это были не учения, а подготовка к ведению широкомасштабной наступательной операции - вторжение в Украину. Если до того Байден не счел Путина равным ему партнером, даже назвал "убийцей", то теперь понял, что Россия - серьезная угроза.

На встрече Джо Байден рассматривал Путина уже как глобального игрока. Байдену нужна Россия. Заявил на пресс конференции, что главный соперник США - Китай, экономически вытесняет их из многих регионов включая Европу. Поэтому США важно удержать однополярный мир и сохранить глобальное доминирование, которое Америка постепенно теряет. Задача Байдена - удержать США на этом уровне. В этой ситуации Россия идет в тандеме с Китаем, чтобы потеснить США с позиций глобального лидерства и прежде всего вытеснить из Европы. Если Китай делает это путем экономической конкуренции, то Россия наращивает военную мощь. Экономический потенциал РФ и США несопоставим, а военный - сопоставим, особенно в сфере ядерных вооружений. Поэтому Байден рассматривает ситуацию так, что не может противостоять двум основным государствам, которые претендуют на это лидерство. Пытается сделать Россию если не союзником США, то по крайней мере нейтральной стороной.

Путин прямым текстом говорит, что никакого возврата контроля над Донбассом Украине не будет

Какие выводы можно сделать из заявлений президентов?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров

Путин на встрече показал, что он лидер глобальной величины, а Россия не региональный игрок, а по влиянию на глобальные процессы - на втором месте после Америки. Поэтому Байден с ним и обсуждал вопросы климата и экономической стабильности. Путину удалось на встрече зафиксировать статус России как мировой державы. Показал, что никаких "красных линий" никто не может рисовать России. Обозначил это в вопросах политической свободы в России, преследования иностранных СМИ, прежде всего "Свободная Европа". Сказал, что Russia Today тоже ущемляют в каждой стране. Убийство журналистов в России сравнил со штурмом Капитолия в Америке. По Украине отметил, что единственное чем обязан, это - Минские соглашения на российских условиях. Байден не отрицал. Только сказал, что поддерживает территориальную целостность Украины. Вопрос о Беларуси Путин определил вмешательством во внутренние дела. Сказал, что в Арктике РФ имеет стратегические интересы и не собирается ими уступать. Тем более, что Международное морское право на стороне России. О НАТО вообще высказался с молчаливого согласия Байдена, что об Украине здесь нечего говорить, мол, не будет нам Плана действий и членства.

По всем темам встречи Путин говорил с позиции силы

Американский лидер мало внимания уделил Украине. Что привело к этому?

Украинская дипломатия работает в направлении НАТО в последнее время. Очень хорошо, что требует ПДЧ. Реакция на это наших партнеров показывает реальную позицию США и НАТО, что двери для нас открыты только на словах. Владимир Зеленский - единственный из всех президентов потребовал членства в разговоре с Байденом. НАТО никаких гарантий и сроков не дает, несмотря на решение Будапештского меморандума и это даже Путину стало очевидно.
Баланс сил изменился в пользу России. В США произошел раскол элит и нет единства. И Германия уже смотрит на Китай как экономического партнера. И для Америки основной приоритет - Азиатско-Тихоокеанский регион. Для Байдена эти турне на саммит НАТО, "Большой семерки" - попытка показать себя сильной стороной. Но по результатам этой встречи не продемонстрировал этого. Путин дал понять: хотите стабильности, то возвращаем дипломатов. И стороны договорились об этом. По всем темам встречи Путин говорил с позиции силы.

У нас выпускают дезертиров, российских шпионов судят по гражданским законам. Медведчуку выдвинули такое обвинение, но положение не прописаны

Как Украине действовать после этих сигналов?

Встреча показала, что Россия для США имеет гораздо больший вес, чем Украина. Надо меньше надеяться, что нам кто-то поможет, даже США, а укреплять свою страну. Прежде всего, Вооруженные силы. В 2014-2015 их частично восстановили и дальше происходит деградация и деморализация. Продолжается коррупция, нет четкости в программе развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии. Наши законы "Об обороне Украины", "О Вооруженных силах", "О мобилизации" содержат противоречивые статьи. У нас выпускают дезертиров, российских шпионов судят по гражданским законам. Понятие "измена Родине" не имеет критериев. Медведчуку выдвинули такое обвинение, но положение не прописаны.Пентагон опасается передать ли нам более боеспособные военные корабли - не отдадим ли их России в Керченском проливе. Лозунг "Не стрелять!" в ВСУ деморализует бойцов. Об освобождении Донбасса уже никто и не говорит. И Зеленский, и наша элита надеялись, что Байден выставит ультиматум и Путин выведет войска. Но Путин прямым текстом говорит, что никакого возврата контроля над Донбассом Украине не будет. Зеленский ходит по кругу, как Порошенко, возвращается к теме Трехсторонней контактной группы, которая ничего не решает. Тем самым затягивает войну.

Президент США сказал, что Россия не должна диктовать миру повестку дня. Он также заявил, что предупредил Россию: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар. Чтобы избежать такой войны, президент США представил Путину 16 инфраструктурных секторов, на которые нельзя нападать. И предупредил: поскольку экономика РФ находится в кризисе, холодная война Кремлю сейчас точно не нужна. Байден также пригрозил разрушительными последствиями в случае смерти Алексея Навального. И сказал Путину, что США будут непоколебимо поддерживать Украину.
Также договорились о взаимном возвращении послов. Обсуждали и вступление Украины в НАТО.
Путин на пресс-конференции на все вопросы отвечал уклончиво: в очередной раз отрицал агрессию России против Украины,отрицал хакерские атаки России на США; оправдывал ущемления российской оппозиции; а на обвинения в нарушении прав человека переводил стрелки на Америку, напоминая о Гуантанамо и штурме Капитолия.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

The New York Times написали статью об украинском гимне

Імператріця померла народжуючі 14-ту дитину

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 12177
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4428
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 4203
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 Просмотров: 3672
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3294
Политика
ОП отреагировал на встречу Путина и Байдена. Сделали заявление
ОП отреагировал на встречу Путина и Байдена. Сделали заявление Просмотров: 243
Растрата 8,2 млрд грн: начальницу Приватбанка заочно арестовали
Растрата 8,2 млрд грн: начальницу Приватбанка заочно арестовали Просмотров: 189
ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе
ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе
 Просмотров: 324
Самая крупная взятка в истории Украины: обвиняемая пошла на сделку со следствием
Самая крупная взятка в истории Украины: обвиняемая пошла на сделку со следствием Просмотров: 738
Не может выехать за границу - Филатов рассказал о Коломойском
Не может выехать за границу - Филатов рассказал о Коломойском Просмотров: 711
Больше всего комментируют
8
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
6
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 7359
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть