Путин - убийца: президента РФ спросили об обвинениях Байдена

Завершилась встреча президентов США и РФ. Фото: DW

В Женеве завершился саммит президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

На брифинге по итогам встречи президент России заявил, что уже выяснил отношения с Байденом по поводу его заявления "Путин - убийца".

"Что касается резких заявлений, что сказать, мы все знаем эти заявления. Но после этого президент Байден мне позвонил, мы выяснили отношения, я его объяснения меня устроили", - заявил Путин на брифинге, отвечая на вопрос одного из журналистов.

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Президент РФ также раскритиковал власти США, которые, по его мнению, несут ответственность за смерть людей в Афганистане и в Ираке.

17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал: "Ммм, да". Он также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.