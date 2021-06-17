Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 792
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 657
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1575
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 846
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 423
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
6 Просмотров: 648
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 693
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 891
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
4
15
5
3
9
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
Видео
Все видео
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Пауки оплели целые районы паутиной
Пауки оплели целые районы паутиной
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 1728
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 162
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 846
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 234
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 423
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 07:25

Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров

  Комментировать
Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров
Байден и Путин сделали друг другу подарки. Фото: Reuters

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обменялись подарками. Путин получил очки-авиаторы от Randolph. В Администрации США отметили, что компания с 1978 года занимается производством специальных очков, которые предназначены для пилотов-истребителей. С этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО "высококачественными и надежными авиаторами".

К очкам имеет еще хрустальную статуэтку бизона, который признан национальным млекопитающим, представляющим силу, единство и устойчивость США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву

Зато Путин Байдену подарил письменный набор с хохломской росписью "Москва".

В среду на вилле Ла Гранж в Женеве встретились президенты США и России.Более четырех часов Джо Байден и Владимир Путин искали общий язык. По итогам – разошлись в оценках. Лидер США заявил, что подлинный результат встречи покажут ближайшие 3-6-12 месяцев. Но не сказал, что станет маркером. Путин заявил: по многим вопросам взгляды президентов не совпали, но тоже – без уточнений.

Все о главном событии вчерашнего дня:
Президент США сказал, что Россия не должна диктовать миру повестку дня. Он также заявил, что предупредил Россию: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар. Чтобы избежать такой войны, президент США представил Путину 16 инфраструктурных секторов, на которые нельзя нападать. И предупредил: поскольку экономика РФ находится в кризисе, холодная война Кремлю сейчас точно не нужна. Байден также пригрозил разрушительными последствиями в случае смерти Алексея Навального. И сказал Путину, что США будут непоколебимо поддерживать Украину.
Также договорились о взаимном возвращении послов. Обсуждали и вступление Украины в НАТО.
Путин на пресс-конференции на все вопросы отвечал уклончиво: в очередной раз отрицал агрессию России против Украины,отрицал хакерские атаки России на США; оправдывал ущемления российской оппозиции; а на обвинения в нарушении прав человека переводил стрелки на Америку, напоминая о Гуантанамо и штурме Капитолия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным Просмотров: 162
В Кремле заявили, что никакого движения в предстоящей встрече между Путиным и Зеленским пока нет,
В Кремле заявили, что никакого движения в предстоящей встрече между Путиным и Зеленским пока нет, Просмотров: 144
Сейчас вы читаете новость «Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Самое читаемое
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 6237
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 6093
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 3654
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 2898
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2520
Мир
Пришлось показать документы: Роналду не узнали на стадионе
Пришлось показать документы: Роналду не узнали на стадионе Просмотров: 108
Десятки человек погибли в своих авто или возле них
Десятки человек погибли в своих авто или возле них
 Просмотров: 270
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
 Просмотров: 126
Сквоттеры забросали полицейских камнями
Сквоттеры забросали полицейских камнями Просмотров: 252
Неизвестные обстреляли прохожих: есть погибший, 5 - в критическом состоянии
Неизвестные обстреляли прохожих: есть погибший, 5 - в критическом состоянии Просмотров: 576
Больше всего комментируют
6
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
5
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
5
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 380
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть