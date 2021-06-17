Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров

Байден и Путин сделали друг другу подарки. Фото: Reuters

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обменялись подарками. Путин получил очки-авиаторы от Randolph. В Администрации США отметили, что компания с 1978 года занимается производством специальных очков, которые предназначены для пилотов-истребителей. С этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО "высококачественными и надежными авиаторами".

К очкам имеет еще хрустальную статуэтку бизона, который признан национальным млекопитающим, представляющим силу, единство и устойчивость США.

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Зато Путин Байдену подарил письменный набор с хохломской росписью "Москва".

В среду на вилле Ла Гранж в Женеве встретились президенты США и России.Более четырех часов Джо Байден и Владимир Путин искали общий язык. По итогам – разошлись в оценках. Лидер США заявил, что подлинный результат встречи покажут ближайшие 3-6-12 месяцев. Но не сказал, что станет маркером. Путин заявил: по многим вопросам взгляды президентов не совпали, но тоже – без уточнений.