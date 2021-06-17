Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обменялись подарками. Путин получил очки-авиаторы от Randolph. В Администрации США отметили, что компания с 1978 года занимается производством специальных очков, которые предназначены для пилотов-истребителей. С этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО "высококачественными и надежными авиаторами".
К очкам имеет еще хрустальную статуэтку бизона, который признан национальным млекопитающим, представляющим силу, единство и устойчивость США.
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Зато Путин Байдену подарил письменный набор с хохломской росписью "Москва".
В среду на вилле Ла Гранж в Женеве встретились президенты США и России.Более четырех часов Джо Байден и Владимир Путин искали общий язык. По итогам – разошлись в оценках. Лидер США заявил, что подлинный результат встречи покажут ближайшие 3-6-12 месяцев. Но не сказал, что станет маркером. Путин заявил: по многим вопросам взгляды президентов не совпали, но тоже – без уточнений.
Все о главном событии вчерашнего дня:
Президент США сказал, что Россия не должна диктовать миру повестку дня. Он также заявил, что предупредил Россию: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар. Чтобы избежать такой войны, президент США представил Путину 16 инфраструктурных секторов, на которые нельзя нападать. И предупредил: поскольку экономика РФ находится в кризисе, холодная война Кремлю сейчас точно не нужна. Байден также пригрозил разрушительными последствиями в случае смерти Алексея Навального. И сказал Путину, что США будут непоколебимо поддерживать Украину.
Также договорились о взаимном возвращении послов. Обсуждали и вступление Украины в НАТО.
Путин на пресс-конференции на все вопросы отвечал уклончиво: в очередной раз отрицал агрессию России против Украины,отрицал хакерские атаки России на США; оправдывал ущемления российской оппозиции; а на обвинения в нарушении прав человека переводил стрелки на Америку, напоминая о Гуантанамо и штурме Капитолия.
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