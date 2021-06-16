В Кремле заявили, что никакого движения в предстоящей встрече между Путиным и Зеленским пока нет,

О встрече Путина и Зеленского пока ничего неизвестно. Фото: Корреспондент

Организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина пока не сдвинулась с мертвой точки.

"Никаких подвижек по организации встречи Путина и Зеленского пока нет", - заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает местные СМИ.

Зеленский надеется, что именно прямые переговоры с Путиным активизируют мирные переговоры по Донбассу.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.