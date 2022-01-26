Чехия передаст Украине более 4 тыс. артиллерийских снарядов

Правительство Чехии одобрило передачу Украине артиллерийских снарядов. Фото: twitter.com/ObranaTweetuje

В связи с угрозой полномасштабного вторжения России правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов на сумму около $1,7 млн.

26 января информацию о поставках официально подтвердило Минобороны Чехии в Twitter.

"Правительство Чехии недавно одобрило передачу Украине 4006 артиллерийских боеприпасов калибра 152-мм. Это будет сделано через соглашение о пожертвовании", - говорится в сообщении.

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Оказание бесплатной помощи предложила министра обороны страны Яна Чернохова.

"Мы страна, имеющая собственный опыт военной оккупации, и поэтому мы не готовы просто так наблюдать за чем-то подобным. Даже в ситуации, когда это напрямую не касается Чехии. Это касается нас косвенно, это грозит нашей безопасности", - заявлял в парламенте премьер-министр Чехии Петр Фиала, комментируя возможность военных поставок Украине.

7-8 февраля министр иностранных дел Чехии Ян Липовский осуществит визит в Украину со словацкими и австрийскими коллегами, чтобы обсудить с украинским руководством конкретные шаги помощи. Правительство Чехии заявляло, что готово предоставить Украине оружие и боеприпасы, однако это следовало согласовать со странами Вышеградской четверки.