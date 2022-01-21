Чехия готова поддержать санкции против России

Чехия готова предоставить Украине помощь. Фото: ЕП

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Чехия готовится к худшему сценарию по вторжению России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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"Я хотел бы сказать, что Чехия готова и ответственно готовится к худшему сценарию, который может произойти. Речь может идти о российском вторжении в Украину", - сказал он.

Такой ситуации никто не хочет и дипломаты пытаются ее предотвратить. Однако, по мнению Липовского, Чехия должна быть готова.

"Мы готовы поддержать санкции ЕС против России в случае их введения", – сказал Липовский.

При этом он подчеркнул, что вопрос вторжения РФ в Украину будет рассматриваться на ежедневной основе межведомственной группой, созданной в Министерстве иностранных дел.

Чехия готова предоставить Украине помощь в защите от российской агрессии. В Министерстве обороны Чехии заявили, что предоставят Украине артиллерийские снаряды. Предложение будет рассмотрено правительством страны 26 января.