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суббота, 22 января 2022 12:52

Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
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Празднование состоялось в прошлый четверг.
Фото: t.me/maksymsavchuk

Бывший владелец Приватбанка Геннадий Боголюбов вместе с бизнес-партнером, олигархом Игорем Коломойским отметил свой день рождения.

Об этом сообщил журналист Максим Савчук в Telegram.

Празднование состоялось 20 января в ресторанном комплексе "Маячок", что в Киеве. Охрана запускала на территорию авто только по спискам.

Журналисты зафиксировали авто футбольного клуба "Динамо", которыми пользуются братья Игорь и Григорий Суркисы, депутат из ОПЗЖ.

Также – автомобиль, на котором ездит бывший "регионал" Евгений Геллер. "Экс-депутат от Партии регионов его еще называли "кассиром" этой политсилы", - пишет журналист.

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К ресторану приехали авто компании Владимира Кравца, депутата Киевсовета по ОПЗЖ, бывшего топ-менеджера Нафтогаза Игоря Диденко, адвоката Олега Малиневского.

Источники сообщают, что на празднике также были бизнесмен Павел Фукс и юрист Виктор Барсук.

На этой неделе США подали иск о конфискации имущества, связанного с Коломойским и Боголюбовым. Американское министерство юстиции сообщило о недвижимости, которая содержалась за счет средств от хищений в Приватбанке.

В начале января СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский приехал на курорт "Буковель" и разместился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, в котором остановился Коломойский.

Санкции против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа СНБО ввела в июне прошлого года. Касательно Фирташа - из-за поставок сырья для военных предприятий РФ. Фукса - из-за незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Коломойский находится под санкциями США.

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