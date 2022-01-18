Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак

Дело Порошенко может растянуться на года, говорит эксперт. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский эмоционально хочет видеть своего предшественника Петра Порошенко в тюрьме. С другой стороны, Зеленскому выгодно, чтобы процесс тянулся два года, вывести Порошенко во второй тур президентских выборов и выиграть.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал народный депутат двух созывов, юрист Виктор Чумак.

"Порошенко выгоден Зеленскому, как электоральный партнер на выборах. Так же, как когда-то Симоненко для Кучмы, когда он шел на второй срок (в 1999 году президент Леонид Кучма выиграл выборы, получил во втором туре 56,25% голосов, Петр Симоненко – 37,80%. - Gazeta.ua). Для страны это – еще пять лет внутриполитического болота до 2029-го", – говорит эксперт.

"Касательно подозрения – привлечь Порошенко очень тяжело. Трудно найти какие-либо доказательства преступления по 111 и 258 статье (государственная измена и создание террористической организации). Кажется, что это дело вообще не имеет никакой юридической основы. Это чистая политика", - говорит юрист.

Чумак напомнил о прениях на стадионе между Порошенко и Зеленским во время президентских выборов 2019 года.

"Помните стадион? Когда Зеленский сказал: я не ваш оппонент, а ваш приговор. Это как раз и давит на Зеленского, у него такая идея фикс", - отметил.

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Экс-нардеп сомневается, что Порошенко изберут меру пресечения с ограничением передвижения.

"Человек вернулся из заграницы, добровольно приехал на суд, вышел из суда, 19-го снова придет. Максимально, что может придумать судья – личные обязательства. А чтобы выглядело более серьезно – сдать загранпаспорта.

Ситуация такова, что еще можно признать необоснованным подозрение", – говорит Чумак.

Эксперт напомнил о громких делах, которые тянутся годами: дело Насирова, "Роттердам+" (по информации НАБУ, в марте 2016-го члены НКРЭКУ сговорились с группой компаний и приняли формулу "Роттердам+". По ней цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью транспортировки из Нидерландов. За два года потребители переплатили за электроэнергию 18,87 млрд грн. Бюро отправляло подозрения сотрудникам компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова. - Gazeta.ua) идут уже пять лет. И никто ничего по существу еще не рассматривал".

Офис президента может решить уволить заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова будет оставаться в должности.

"Голосов не найдут - госпожа Ирина нашла хорошие отношения со всеми фракциями в парламенте. Снять можно, а назначить кого – тяжело", - объяснил Чумак. Хотя Зеленский давно хочет ее заменить.

"Сложно сказать, как Зеленскому выйти сейчас из этой ситуации", – говорит Виктор Чумак.