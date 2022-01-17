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понедельник, 17 января 2022 22:45

Судебное решение по делу Порошенко перенесли
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Меру меры пресечения для Порошенко объявят в среду
Фото: Лиля Мицко
Меру меры пресечения для Порошенко объявят в среду
Меру меры пресечения для Порошенко объявят в среду
Меру меры пресечения для Порошенко объявят в среду
Меру меры пресечения для Порошенко объявят в среду

Суд по делу Петра Порошенко состоится в среду. Заседание было перенесено на 19 января 14:00.

Об этом сообщил представитель суда.

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Вероятно в среду объявят меру пресечения.

Утром 17 января Петр Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. Тысячи людей приехали встретить его в аэропорт "Киев". Там же к нему пришли следователи ГБР.

В Печерском райсуде ему выбирают меру пресечения с 11:00. Обвинение просит арестовать пятого президента на два месяца с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн.

20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий.

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Дата
17
января

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