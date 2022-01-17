Судебное решение по делу Порошенко перенесли

Суд по делу Петра Порошенко состоится в среду. Заседание было перенесено на 19 января 14:00.

Об этом сообщил представитель суда.

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Вероятно в среду объявят меру пресечения.

Утром 17 января Петр Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. Тысячи людей приехали встретить его в аэропорт "Киев". Там же к нему пришли следователи ГБР.

В Печерском райсуде ему выбирают меру пресечения с 11:00. Обвинение просит арестовать пятого президента на два месяца с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн.

20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий.