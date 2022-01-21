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пятница, 21 января 2022 12:41

Разворовывание в ПриватБанке: США подали четвертый иск против Коломойского

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Разворовывание в ПриватБанке: США подали четвертый иск против Коломойского
Коломойский с марта находится под санкциями США. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки подали гражданский иск о конфискации имущества, связанного с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом сообщило Министерство юстиции страны, которое судится в окружном суде Южного округа Флориды.

Речь идет о конфискации более $6 млн, вырученных от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штата Техас.

Недвижимость удерживалась за счет средств от хищений в ПриватБанке, сообщают США. Коломойский и Боголюбов – бывшие владельцы финучреждения.

В иске сообщается, что оба с 2008 по 2016 год получали мошеннические ссуды и кредитные линии. Отмывали часть преступных доходов перед переводом в США с помощью счетов подставных компаний, в частности в кипрском отделении ПриватБанка.

Это уже четвертый иск о выводе средств из банка.

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В позапрошлом году в августе США подали два иска в Южном округе Флориды. Заявили, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка по многомиллиардной мошеннической кредитной схеме.

В декабре 2020-го подали третий иск в том же округе по недвижимости в Кливленде, штат Огайо.

В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну.

Олигарх живет в Днипре и не может выехать за пределы Украины, сообщал мэр города Борис Филатов.

В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд вторично заочно арестовал бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Тот уехал в Израиль.

Правительство национализировало банк в декабре 2016 года. Чтобы удержать его дееспособным, государство вложило 155 млрд грн.

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