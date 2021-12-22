Экс-председателя Приватанка Дубилета второй раз заочно арестовали

 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 2808
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 225
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1053
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1287
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 729
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2133
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 774
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2898
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4996
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8541
Фото
Все фото
3
6
11
12
7
Под Радой зажгли елку
Под Радой зажгли елку
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленский гулял на новогодней локации – его &quot;поймал&quot; журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Видео
Все видео
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 963
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 981
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 459
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2817
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2241
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
Просмотров: 504
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
среда, 22 декабря 2021 12:52

Экс-председателя Приватанка Дубилета второй раз заочно арестовали

  Комментировать
Экс-председателя Приватанка Дубилета второй раз заочно арестовали
Дубилет скрывается в Израиле. Фото: gorod.dp.ua

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.

Решение принял следственный судья в среду, 22 декабря.

"Судья полностью удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Решение об аресте вынесли без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске", - сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская

Дубилета подозревают в растрате средств банка.

Он – один из пяти подозреваемых по этому делу и сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат и так называемой аккредитивной схемы, из-за которой Приватбанк потерял $314,9 млн (8,2 млрд грн).

В марте Дубилета объявили в розыск. В июне ВАКС его заочно арестовал, но Апелляционная палата упразднила это решение.

Александр Дубилет имеет гражданство Израиля и проживает там. Об этом сообщал его адвокат.

Американские правоохранительные органы подозревают бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из финучреждения.

В мае этого года в Украине заработал закон о заочном осуждении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-председателя Приватанка Дубилета второй раз заочно арестовали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Захватили турецкую крепость на берегу Дуная

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 52137
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти Просмотров: 10908
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 10413
Вкручивали в тело шурупы и пытали электрошокером: украинская пленница боевиков находиться в критическом состоянии
Вкручивали в тело шурупы и пытали электрошокером: украинская пленница боевиков находиться в критическом состоянии Просмотров: 9756
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 3 Просмотров: 9306
Политика
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
 Просмотров: 9
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
 Просмотров: 243
Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко
Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко Просмотров: 171
К президенту и Раде обратились о переименовании РФ в Московию
К президенту и Раде обратились о переименовании РФ в Московию Просмотров: 666
США не будут присоединяться к "нормандскому формату" - помощница госсекретаря
США не будут присоединяться к "нормандскому формату" - помощница госсекретаря Просмотров: 171
Больше всего комментируют
25
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
12
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
8
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Голосов: 140
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть