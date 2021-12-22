Экс-председателя Приватанка Дубилета второй раз заочно арестовали

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.
Решение принял следственный судья в среду, 22 декабря.
"Судья полностью удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Решение об аресте вынесли без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске", - сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
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Дубилета подозревают в растрате средств банка.
Он – один из пяти подозреваемых по этому делу и сразу в двух эпизодах: растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат и так называемой аккредитивной схемы, из-за которой Приватбанк потерял $314,9 млн (8,2 млрд грн).
В марте Дубилета объявили в розыск. В июне ВАКС его заочно арестовал, но Апелляционная палата упразднила это решение.
Александр Дубилет имеет гражданство Израиля и проживает там. Об этом сообщал его адвокат.
Американские правоохранительные органы подозревают бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из финучреждения.
В мае этого года в Украине заработал закон о заочном осуждении.
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