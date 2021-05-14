Заработал закон о заочном осуждении

Закон совершенствует специальное досудебное расследование. Фото: pixabay.com

В пятницу вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Накануне их опубликовали в газете "Голос України".

Подозреваемого объявляют в розыск, если его местонахождение неизвестно. Или если он уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда. При этом его сообщали о таком вызове. А также - если он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины, сообщает "Укринформ".

Суд может рассматривать ходатайство об аресте, избирать такую меру пресечения в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, которого разыскивают.

Основаниями для специального досудебного расследования или специального судебного производства является уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда. Также - вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск.

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11 мая изменения в УПК подписал президент Владимир Зеленский.

"Чтобы начать касательно беглеца специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, его должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск определенных лиц, мотивируя это наличием признаков политического преследования.

Суды со своей стороны связывают объявление в международный розыск с моментом выставления Интерполом "красной карточки" и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебном расследовании", - объясняли необходимость изменений в УПК.

Они призваны обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях.

Закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генерального прокурора сведений о подозреваемых, в отношении которых начато специальное досудебное расследование, не позднее 24 ч. после решения суда.

19 марта СНБО ввела санкции против лишенного звания президента Виктора Януковича, бывших премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, Сергея Курченко и других. В общем 29 человек.