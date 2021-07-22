Бывшему председателю Приватбанка отменили заочный арест

Александр Дубилет находится в розыскных учетах МВД.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в организации растраты 8,2 млрд и 137 млн грн.

Решение 20 июля приняла коллегия судей, пишет портал "Слово і діло".

В марте Дубилета объявили в розыск. После этого ВАКС заочно его арестовал. Адвокаты Дубилета подали апелляционную жалобу. Судьи удовлетворили ее частично.

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"Постановление следственного судьи ВАКС от 2 июня об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого - отменить и постановить новое решение, которым назначить новое рассмотрение следственным судьей в суде первой инстанции", - говорится в решении.

Решение приняла коллегия судей: председательствующая Даниила Чорненька и Николай Глотов и Инна Калугина.

23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще двум бывшим должностным лицам Приватбанка о подозрении в растрате. Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Бориспіль". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Дубилет имеет гражданство Израиля, сообщил его адвокат. В июне ВАКС заочно арестовал бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента Приватбанка Елену Бичихину. Американские правоохранительные органы подозревают Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка.