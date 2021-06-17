Растрата 8,2 млрд грн: начальницу Приватбанка заочно арестовали

О розыске начальницы банка НАБУ сообщало в мае. Фото: @nabu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента Приватбанка Елену Бичихину. Об этом сообщает портал "Слово й діло".

В суд с ходатайством о мере пресечения обратилась специализированная антикоррупционная прокуратура.

Речь идет об эпизоде растраты почти 137 млн грн.

О заочном аресте подозреваемой прокуратура ходатайствовала для использования возможностей международного полицейского сотрудничества в соответствии с инструкцией Интерпола.

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"Постановление суда является основанием для инициирования публикации генеральным секретариатом Интерпола красной карточки оповещения с целью розыска, задержания, ареста, ограничения свободы передвижения и последующей экстрадиции лица в Украину", - сообщила САП.

В мае Национальное антикоррупционное бюро сообщало о розыске Елены Бичихиной. Женщина является подозреваемой в уголовном производстве по факту растраты 8,2 млрд грн банка.

23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным особам Приватбанка о подозрении в растрате. Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Борисполь". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. ВАКС заочно арестовал Дубилета. Он имеет гражданство Израиля и проживает на территории этой страны.