Суд заочно арестовал Дубилета

Александра Дубилета заочно арестовали. Фото: ua.news

Высший антикоррупционный суд Украины принял заочно арестовать бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Сейчас он находится в розыске. Об этом шла речь во время трансляции судебного заседания.

Так, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать Дубилету меру пресечения в виде заочного ареста, чтобы реализовать постановление о международном розыске экс-главы ПриватБанка.

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"Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Дубилета удовлетворить. Выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до его задержания и доставки к месту уголовного производства", - сказал судья.

Бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет, которого подозревают в растрате 8,2 млрд грн финучреждения, имеет гражданство Израиля. Об этом сообщил адвокат Дубилет во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения.