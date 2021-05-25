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Экс-председатель Приватбанка, которого разыскивают, имеет гражданство Израиля

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Экс-председатель Приватбанка, которого разыскивают, имеет гражданство Израиля
Подозреваемый написал письмо в Высший антикоррупционный суд.

Бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет, которого подозревают в растрате 8,2 млрд грн финучреждения, имеет гражданство Израиля. Об этом сообщил адвокат Дубилета во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, пишет Hromadske.

Адвокат сообщил, что его подзащитный направил электронное письмо в Высший антикоррупционный суд, в котором указал свое местонахождение.

"Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Это подтверждается документами, которые мы уже предоставили. Сообщил о том, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране" , - заявил адвокат.

По словам защитника, Дубилет не скрывается от следствия и хочет участвовать в судебных заседаниях. В то же время из-за ограничений в Израиле он не может приехать в Украину.

Национальное антикоррупционное бюро объявляло бывшего председателя ПриватБанка в розыск.

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23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным особам учреждения о подозрении в растрате.

Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Борисполь". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.

По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации банка, Дубилет распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн) с корреспондентского счета.

Для прикрытия фактической растраты средств Приватбанка бывшие должностные лица банка подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица, заявило НАБУ.

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