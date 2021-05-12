Растрата 8,2 млрд грн: разыскивают бывшую начальницу из Приватбанка

О розыске НАБУ сообщил в среду. Фото: @nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента Приватбанка Елену Бичихину.

Женщина является подозреваемой в уголовном производстве по факту растраты 8,2 млрд грн банка.

Следствие установило - в декабре 2016 года, накануне национализации банка, тогдашний председатель правления финучреждения Александр Дубилет распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн) с корреспондентского счета.

Счет был открыт в одном из европейских банков как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

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Для прикрытия фактической растраты средств Приватбанка и предоставления вида законности преступной схеме бывшие должностные лица банка подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица, сообщает НАБУ.

Таким образом юрлицо сделали должником на сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента Приватбанка, пишут в бюро.

Первый - схема по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным особам учреждения о подозрении в растрате. Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Борисполь". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.