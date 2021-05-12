Растрата 8,2 млрд грн: разыскивают бывшую начальницу из Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента Приватбанка Елену Бичихину.
Женщина является подозреваемой в уголовном производстве по факту растраты 8,2 млрд грн банка.
Следствие установило - в декабре 2016 года, накануне национализации банка, тогдашний председатель правления финучреждения Александр Дубилет распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн) с корреспондентского счета.
Счет был открыт в одном из европейских банков как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
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Для прикрытия фактической растраты средств Приватбанка и предоставления вида законности преступной схеме бывшие должностные лица банка подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица, сообщает НАБУ.
Таким образом юрлицо сделали должником на сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.
Схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента Приватбанка, пишут в бюро.
Первый - схема по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.
23 февраля детективы НАБУ вместе с САП сообщили Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным особам учреждения о подозрении в растрате.
Днем ранее бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Борисполь". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.
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