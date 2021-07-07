"Зеленского общество терпит, но уже не хочет"

64% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. 20% полагают, что в правильном. Еще 16% затруднились или отказались ответить. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии. Его провели с 22 по 29 июня.

Не одобряют действия президента Владимира Зеленского 52,7% граждан, а поддерживают - 34,1. Еще 13,2% не определились или отказались отвечать. В октябре 2019-го - 64% опрошенных поддерживали действия главы государства, 22 - имели противоположное мнение.

- Команда президента пытается пиариться на 30-летии Независимости, на законе об олигархах. Но настоящая поддержка Зеленского станет ясна осенью, когда придут платежки, - говорит политолог 55-летний Виталий Бала.

- Украинцы отдают преимущество Зеленскому, потому что нет альтернативы. Он часто говорит о "старых политиках", и это их дискредитирует. Однако поддержка власти падает. На Банковой живут в предвыборной атмосфере - делают то, что по их мнению, понравится электорату. А не то, что должно пойти на пользу стране и экономике. Ведут Украину к разрушению. Пока другие государства помогают своим предпринимателям во время пандемии, украинская власть повышает налоги. Это бьет по бизнесу и гражданам.

- Ничего не меняется. Лидером рейтинга остается Зеленский и его партия "Слуга народа". За ними следуют "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". После запрета каналов Медведчука его рейтинги несколько упали. Но доля избирателей, которые могли бы голосовать за эту политсилу, остается такой же. Попытки поменять что-то в партии "Голос" не сработали. Он вообще выбыл, - рассказывает политический обозреватель 56-летний Леонид Швец.

- Надо искать новых лидеров и новые политические силы. Менять тематику, которую поднимают партии. Зеленского некем заменить, так как оппозиция сосредоточилась на его критике. Предлагают все старое, что не купили в 2019-ом.

В опросе было моделирование второго тура. Зеленский побеждает без сомнений. Разница практически в два раза со всеми нынешними вероятными кандидатами. Он взял тем, что за ним было интересно наблюдать. Для многих казался неуверенным, случайным. Но до сих пор интереснее Юлии Тимошенко. Но как только появится современная кандидатура, Зеленский начнет терять. Он уже сейчас, как политик с начала 2010-х. Не соответствует повестке дня, отстает лет на 5-10. Но более модерный, чем конкуренты.

Общество ждет нового лидера. И это плохо. Ждать нельзя, надо что-то делать. Проявлять общественную активность. И она не может все время сводиться только к акциям против власти. Надо искать современные организационные формы. Много дискутировать, где мы и куда идем. Зеленского общество терпит, но уже не хочет.

Власть может создать новую политическую партию

В парламент попали бы семь партий, если бы выборы состоялись в конце июня.

За "Слугу народа" проголосовали бы 20,6% среди тех, кто определился с выбором. За "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 16,9%, за "Европейскую солидарность" - 15, за "Батьківщину" - 14,7. У партии "Сила и честь" - 7%, у Радикальной партии Олега Ляшко - 5,7%, у "Украинской стратегии Гройсмана" - 5,1. За "Голос", сейчас представленный в парламенте, готовы голосовать 1,9%, сообщил Киевский международный институт социологии. 15,9% не определились. Почти 15 - не пойдут на выборы.

- У партий Олега Ляшко, Владимира Гройсмана и Игоря Смешко сегодня есть рейтинг. Но, как показали парламентские выборы 2019-го, эти цифры на выборах не превращаются в голоса. Олег Ляшко потом пытался выдвигаться по мажоритарному округу. Проиграл. "Слуга народа" остается лидером политических предпочтений украинцев, - говорит политолог 34-летний Андрей Вигиринский.

- За голоса не определившихся избирателей могут побороться молодые политические проекты. Украинцы, которые разочаровались в "слугах", не готовы голосовать за "Европейскую солидарность", ОПЗЖ или "Батьківщину". Офис президента может создать новую партию. Туда отберут известных "слуг", которые имеют поддержку украинцев. В дальнейшем смогут объединиться с монобольшинством в парламенте.