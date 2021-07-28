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четверг, 29 июля 2021 07:25

"Возят кипы документов в Полтаву"

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Город Решетиловка Полтавской области расположено в 35 км от Полтавы. С начала года Решетиловский район стал частью Полтавского.

Решетиловская городская территориальная громада объединила почти все села бывшего района и два соседних сельсовета. Насчитывает 80 населенных пунктов. Живут 26,5 тыс. человек.

Что изменилось после укрупнения районов, спрашиваем местных жителей.

Александр Вакуленко, 36 лет, работает в Решетиловском центре вышивки и ковроделия:

- Такое впечатление, что наша больница вернулась в Советский Союз - даже дорожки нет, чтобы нормально пройти от одного корпуса в другой. Роддом закрыли. Было коммунальное предприятие, которое принимало только Решетиловку, а теперь оно ездит по всем населенным пунктам.

Максим Лысенко, 36 лет, управляющий делами исполнительного комитета Решетиловского городского совета:

- Бюджет громады в прошлом году составил 119 миллионов гривен, в этом - 265. К нам присоединились два сельских совета, там сельскохозяйственные предприятия, а это - налоги в бюджет.

Восемь сельских школ закрыли. Не может быть в учебном заведении одинаковое количество учителей и детей. Это и для учеников полезнее - когда их не пять-шесть, а коллектив. Детей и учителей в школы возит автобус.

Сергей Бардаков, 44 года, бизнесмен:

- В Решетиловке есть производство пенопласта где-то на 100 рабочих мест. Маслозавод на 300. Кирпичный завод - около 150 рабочих мест. Хлебозавод. Кто ищет работу, тот найдет. Но люди привыкли ничего не делать и получать деньги.

Считаю, что проведенная медицинская реформа - не для людей. Поэтому мы в прошлом году открыли медицинский центр, работаем на коммерческой основе. Главный врач, терапевт, медсестра, санитарки из Решетиловки. Проблем с персоналом не было - из райбольницы массово увольняли людей. Профильные врачи ездят из Полтавы.

В прошлом месяце открыл в центре города хостел. Пока там работает только моя семья. Есть проблема с кадрами. Помогает центр занятости. Но он стимулирует людей к бездействию - платят деньги за отсутствие работы.

Тамила Нестеренко, 47 лет, не работает, ухаживает за больной матерью, из села Прокоповка:

- В селах закрыли фельдшерско-акушерские пункты и школы. Детей из сел Билоконие, Прокоповка, Хорунжевки подвозят на учебу. Но это 30 километров по киевской трассе. Там аварии постоянно. -Как-то школьников везли и разбилось стекло. Не знаю, как остались живы.

Хорошо, что в Решетиловке сохранилось автобусное сообщение. Есть возможность добраться и в Полтаву, и во все села громады.

Оксана Хиль, 34 года, директор центра социальных услуг Решетиловского городского совета:

- Изменения коснулись государственных структур. Сокращают районное управление Госпродпотребслужбы - бывший начальник теперь будет сидеть в Полтаве. Чтобы согласовать питание для стационарного отделения, нам надо обращаться в Полтаву. Наше управление полиции стало отделением Полтавского. Возят в областной центр кипы документов.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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