"Украинцы уезжают, потому что не видят здесь экономического будущего"

— Трудно бороться с телевизорами, когда избиратели голосуют эмоциями, — говорит 38-летний Виктор Кривенко, председатель "Народного руха Украины". - Украинским партиям необходимо объединяться. Не вопрос в председательстве - я готов передать булаву другому лидеру. Много лет не имеем государства из-за маниакального желания власти.

В начале независимости "руховцы" с Вячеславом Чорновилом зарождали украинскую политику. Сейчас партия насчитывает 25 тыс. человек. В Верховной Раде нет ни одного ее представителя.

Что в нынешней партии осталось со времен Вячеслава Чорновила?

- Осталась идея создания государства. Во всех вопросах руководствуемся украинским интересом. Есть три приоритета: экономика, победа в войне и культурный фронт. По этим направлениям есть видения и действия.

Экономическую часть программы обновили в позапрошлом году. Нет страны, которая стала бы успешной без защиты своего производителя, продвижения экспорта и борьбы на рынках. Обдумали, какая должна быть структура армии, вооружения. Без этого не сможем отстоять независимость.

Есть ли в политсиле люди, которые в партии изначально?

- Их тысячи. Работают многие "руховцы", которые были еще когда зарождались Общество украинского языка, экологические инициативы. Из них, собственно, и вышло движение. У нас есть Совет старейшин.

Был бы Чорновил хорошим президентом?

- Я в этом убежден. Одна из самых больших ошибок украинцев - что не выбрали его. 90 процентов в один день голосовали за независимость от коммунистического государства, но избрали президентом коммуниста Леонида Кравчука. Который в следующем году подписал закон о сохранении российского флота в Крыму. Разрешил возрождение Компартии, организовал и обеспечил перевыборы Верховной Рады, которая осталась с коммунистическим большинством. Подписал в 1992 году Лиссабонский меморандум, который был предтечей Будапештского (5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией было подписано соглашение об отказе Украины от ядерного статуса в обмен на гарантии безопасности другими странами-подписантами. - ГПУ).

У общества должен быть вопрос к себе. Потому что самый добрый судья сидит внутри каждого из нас, он всегда оправдает.

Какой могла быть Украина, если бы сделали другой выбор?

— В странах постсоветского пространства, где победила оппозиция, процесс преобразований прошел быстро. Там, где оппозиция проиграла, — Казахстан, Узбекистан — стали фактически монархиями. Если бы на выборах 1991 года мы стали страной, где победила оппозиция — как в Польше, Чехии и странах Балтии — уже были бы в Европейском Союзе. Не без проблем, но путь был бы другой.

На той волне удалось бы избрать прозападный парламент. Россия была слабой. У Ельцина не было маниакальной агрессии и подсознательной ненависти к украинцам, которые есть у Путина. Была возможность вскочить в ЕС и в НАТО.

Почему "Народный рух" оказался на обочине большой политики?

- Много факторов. Рух не был олигархическим проектом и никогда не имел масштабного финансирования. Сейчас политика невозможна без телевидения, рекламы.

К сожалению, у украинцев нет культуры платить партийные взносы и понимания, что партии должны жить за эти деньги. Правоцентристские силы уничтожены финансированием свыше.

В "Народном рухе" тоже нет культуры партийных взносов. Идем на местные гонки в сотни громад. Без телевизора и масштабной рекламы. Увидим, какой будет результат. Рада снизила сумму залога на выборах. Но она до сих пор высоковата. Чтобы пойти в облсовет, надо внести 200-500 тысяч гривен.

Мы всей страной собирали средства на залог для президентской кампании. На парламентскую - не смогли. Поэтому шли в мажоритарных округах.

Ваши слова: "Мы 150 лет экспортируем людей. Несчастность нации измеряется количеством диаспоры. Мы пятая-шестая нация в мире по несчастью". Как это изменить?

- Люди уезжают, когда не видят перспективы для себя и детей. Или убегают от репрессий, тиранических режимов. У нас было и то, и то. Сейчас основная причина — отсутствие экономического будущего.

Я несколько лет воюю против нынешней экономической политики. Показываем, что надо делать, где могут быть точки роста, какие надо инструменты, ресурсы и инвестиции, как импортировать квалифицированных работников. На территории Украины могут комфортно жить 180-200 миллионов людей.

Я критиковал правительства и Яценюка, и Гройсмана, и Гончарука, и у Шмыгаля ситуация не лучше. Хотя есть правильные декларации. Поддерживаю инициативу о преференциях для отечественных производителей и о защите наших рынков. Они убиты турецкими, узбекскими, белорусскими компаниями.

Вас связывают с незапущенным проектом украинской Кремниевой долины. Что это за проект и какое отношение к нему имел Янукович?

- Янукович тогда был президентом. Правительством руководил Азаров. Мы с компанией "Эрнст и Янг" сделали технико-экономическое обоснование, которое утвердил Кабмин. Предполагалось создание в пяти городах территории свободы. Там действовал бы другой режим для IТ-компаний. Это остановило бы отток специалистов.

Для каждой отрасли надо делать привлекательные условия. Вокруг Украины более 1500 офшоров только в соседних государствах. Называются индустриальные парки, свободные экономические зоны. У турок - производственные и технологические. А у нас никому это невыгодно. Свободные экономические зоны уничтожены. Более, чем на миллиард долларов было подписано договоров на инвестиции. И в один момент все остановилось. Наши условия стали неприглядными. Венгры, поляки, словаки стоя аплодировали нашему правительству, какое оно "прогрессивное". В Словакии компенсируют 50 процентов сумм инвестиций. Есть доступ к большому европейскому рынку, нет тарифных ограничений.

Если бы парламент не задушил инициативу с Кремниевой долиной, мы имели бы десятки тысяч рабочих мест в IТ. Сегодня Украина в этом является донором. Если еще пять-семь миллионов украинцев уедут, а это самые активные, то картина будет, как на Донбассе до войны. Население, которое требует подачек, зациклено на себе.

На каком этапе мы сейчас?

— На рискованном. Надо вернуть президента на путь евроатлантической интеграции.

Какие реформы были ощутимыми?

— Реформа децентрализации.

Электронное декларирование. Многие передумали идти из-за него во власть.

Создание антикоррупционных органов.

Государственные закупки (в международном рейтинге прозрачности государственных закупок Украина заняла первое место, набрав 97,05 балла из 100 возможных. Участвуют 39 стран. Систему оценивают по 64 показателям. - ГПУ). Хоть "Прозорро" и надо доработать.

Реформа медицины - позитив в первичном звене. Ко вторичному есть вопросы.

Полиция - первый этап был правильный.

Хорошо, что поднимают обеспечение и в армии, и в правоохранительных органах.

В государственной службе не понимаю массовых сокращений. Когда популисты говорят, что всех чиновников и депутатов расстрелять — это путь в никуда, к развалу государства.

Многое удалось в культуре. Но надо заниматься ее продвижением в мире.

Где украинцы основополагающе ошиблись?

- В 1991 году пошли не тем путем. Потом - когда выбрали Виктора Януковича. До сих пор ошибаются часть, которые думают, что Россия может быть другом.

Как нас изменила война?

- Разорвала пуповинную связь с "русским миром". Украинцы повзрослели. Мы можем драться, отстаивать себя. Есть уважение и достоинство. Появилась армия - 350 тысяч защитников, которые никому страну не отдадут.

Какой будет Украина на свое 50-летие?

- Надеюсь, будет в этих границах. Дай Бог, вернем свои земли.

Имеет семь вышиванок

Виктор Кривенко возглавляет "Народный рух" с мая 2017 года. Был народным депутатом в Верховной Раде прошлого созыва. Прошел в парламент от "Самопомочі", впоследствии вошел во фракцию "Блок Петра Порошенко". Позже был внефракционный.

Имеет специальность финансиста, юриста и диплом по специальности "Государственное управление в сфере национальной безопасности". Карьеру начинал помощником гендиректора по экономике государственного предприятия "Украинский государственный институт по проектированию металлургических заводов" в Днипре. Работал помощником гендиректора, заместителем руководителя государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова". Был заместителем руководителя Национального космического агентства Украины. Работал в Укрспецэкспорте и Укроборонпроме.

Жена 34-летняя Елена, председатель благотворительного фонда "Коло". Имеют двух дочерей: 14-летнюю Дарью и Ярину, 10 лет.

Живут в Киеве.

Играет в теннис. Бильярд, волейбол. Ходит на рыбалку.

Имеет семь вышиванок. Одну подарил воину-грузину на Донбассе.