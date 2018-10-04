Украина зарабатывает на туризме в 13 раз меньше Польши

Туристы в прошлом году потратили в Украине $1 млрд. Больше всего денег оставили в Соединенных Штатах Америки — $211 млрд. На втором и третьем месте — Испания и Франция. Эти страны заработали на туристах $68 млрд и $61 млрд соответственно. Таковы данные Всемирной туристской организации.

Украина сильно отстает от соседей. Крошечная и неинтересная Словакия, о которой в мире вообще немногие знают, заработала втрое больше нас. В Польше туристы потратили $13 млрд. Хотя туристической страной ее трудно назвать. Даже Казахстан опережает нас вдвое. Это никуда не годится.

Украина, конечно, не станет центром мирового туризма, но шансы перегнать Словакию и догнать Польшу имеем. Туризм может стать одной из точек роста экономики. Дополнительным источником притока валюты. Для Украины даже $4–5 млрд — очень большие деньги. Если поставить цель — можно их получить.