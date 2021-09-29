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четверг, 30 сентября 2021 05:35

"Слуги народа" два дня проведут в гостиницах Трускавца

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Народные депутаты от "Слуги народа" проведут выездное заседание в Трускавце во Львовской области 1-2 октября. Там встретятся и с президентом Владимиром Зеленским.

Также приедут руководители офиса генпрокурора, службы безопасности, представители Кабмина, офиса президента.

Будут жить депутаты в трех гостиницах - пятизвездочных "Риксосе", "Миротеле" и санатории "Лесная песня", сообщили журналисты издания "Украинская правда". За стандартные номера выложат от 1,7 тыс. грн до 4,1 тыс. грн.

1 октября соберутся на большое заседание фракции. Тогда же планируют сессию с советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым, 46 лет. 2 октября ждут Владимира Зеленского. Проведут "фундаментальную встречу", рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Больше подробностей не раскрывают. В тот же день должна пройти сессия с участием руководителей силовых ведомств. До 19.00 будет работа в группах и презентация разработок с перерывами на обед и кофе-паузы.

После ужина и свободного времени в 21:30 будут награждать лучших депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков приглашение не получил. В 2019 году он был первым номером в списке партии на выборах в парламент.

В августе 2019 года "слуги народа" в Трускавце проходили интенсивные курсы Киевской школы экономики в гостинице "Риксос". Тогда за двухместный стандартный номер платили 3,5 тыс. грн. за ночь с завтраком. В заведении есть бассейн и спа. Приезжал президент Зеленский. Обучение и проживание 263 депутатов обошлось партии в 11,2 млн. грн.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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