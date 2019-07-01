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вторник, 02 июля 2019 06:20

Руководителей таможенной и налоговой служб определили на конкурсе

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25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы. Победил заместитель министра экономического развития и торговли 35-летний Максим Нефедов. Его теперь должен назначить Кабмин.

- Регистрация юридического лица, утверждение сметы, новая структура и штатное расписание, - озвучивает планы Нефедов. - Потом - образование территориальных органов Государственной таможенной службы, положения о региональных таможнях. И наконец - распоряжение о начале работы. Старт где-то через 2,5 месяца реалистичен.

Максим Нефедов имеет экономическое образование, окончил Киевский национальный университет Тараса Шевченко. Работал с инвестициями в международных компаниях. В 2015 году - заместитель министра экономического развития и торговли. Один из инициаторов создания системы электронных закупок "Прозорро". За три года она сэкономила государству 17,6 млрд грн.

В марте правительство разделило Государственную фискальную службу на таможенную и налоговую. Этого требовал Международный валютный фонд. В том же месяце запустили конкурсы на возглавляющих служб.

Налоговую возглавил заместитель министра финансов 37-летний Сергей Верланов. Он - юрист. Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Работал юрисконсультом на предприятиях области. Был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине. С 2016 года - член Общественного совета доброчесности, высшей квалификационной комиссии судей Украины. С июля 2018-го - заместитель министра финансов. Занимается налоговой и таможенной политикой, реформой ДФС и финансовыми расследованиями.

Государственная фискальная служба продолжит работу по запуску новых структур.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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