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пятница, 04 октября 2019 07:36

"Приходишь и сразу деньги им давай"

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— Прочитала в городском совете, что будет прием. Пришли с соседкой, надо, чтобы деньгами помог. У нас 15-квартирный дом, проводим канализацию. Уже по 13 тысяч скинулись. Прошлая власть не помогла. Обещают только, — говорит 70-летняя Валентина Блажко. Держит документ с подписями. 26 сентября пришла на прием к народному депутату Геннадию Вацаку в городе Могилев-Подольский Винницкой области.

С 23 по 27 сентября народные депутаты впервые работали в округах. Принимали граждан, общались с избирателями.

Самовыдвиженец 47-летний Геннадий Вацак впервые стал нардепом. Набрал 32,66% голосов. Входит в депутатскую группу "За будущее". Владеет кондитерским домом "Вацак". Сеть магазинов работает по всей стране. Спонсирует местную футбольную команду "Спартак-Вацак". В 2015-ом был депутатом областного совета от "Блока Петра Порошенко".

В Могилеве-Подольском живут более 31 тыс. человек. На прием должны были записаться заблаговременно. Приемная расположена в центре города, на проспекте Независимости. Рядом — центр занятости и продуктовый магазин.

— Ох, какое пиво привезли. Все в пыли. Теперь это все вытирать придется, — черноволосая продавщица разговаривает по телефону. Делает чай за 10 грн. — Людка, подожди немного, чай сделаю человеку. Ведь на приеме ждать не будут.

Помещение приемной на первом этаже в новом здании. При входе висит табличка. В двух комнатах дешевые обои, несколько шкафов и стулья. У входа — две тарелки с песочным печеньем и минеральная вода.

В 12:30 посетители садятся на стулья. Кому не хватает места, выходят на улицу. Неохотно едят печенье. Пьют воду. Собирается более 30 человек. Молодежи почти нет.

Заходит седой мужчина с палочкой. Хромает.

— Еще можно записаться? Я с сахарным диабетом. Трудно стоять, — говорит.

— Надо раньше записываться. Ну сядьте, может, пустят вас, — говорит секретарь 48-летний Олег Колибаба.

— Больница лучше бы вообще не работала. Приходишь и сразу деньги давай. У них карманы широкие. А на приеме ни разу давление не мерил, — говорит 59-летняя Валентина Григорьевна. Фамилию не называет. У нее светлые мелированные волосы.

В 13:00 приезжает народный депутат. Здоровается и сразу идет в кабинет. Людей вызывают по очереди, по номерам.

— Пришла просить детскую площадку, — говорит 58-летняя Антонина Шпаргалюк, депутат Вендичанского поселкового совета. — В районе четыре многоквартирных дома и частный сектор. Детей много. Рядом больница, которая заваливается. Бегают играться туда.

Некоторые пытаются пройти без очереди.

— А чего они без очереди? Три минуты мне можно уделить? Я тут три часа уже стою, — начинает ссориться усач. Говорит, что ветеран АТО. Одет в теплый серый свитер. — Можно меня уважить не через 23 человека, а хотя бы через 10.

Большинство людей приходят за деньгами. Просят на лечение.

— Я инвалид второй группы. Невроз, — жалуется 28-летняя Татьяна Антипенко. — Всю жизнь дома, не работаю. Надо деньги на полное обследование в Виннице. Пачка антидепрессантов стоит 600 гривен. Бровко (Петр Бровко, городской голова Могилева-Подольского. — ГПУ) денег не дает. С мамой снимаем квартиру за две тысячи. У нее зарплата 3700 и моих 1500. Вацак помогает. Ежемесячно платит 800 гривен. Но этого мало. Чтобы прожить нормально, надо тысяч десять. Потому что нет крыши над головой. 15 лет стою в очереди на квартиру.

С криком в приемную забегает женщина.

— Блин, Лена! Я очередь свою промахала. Пошла чай брать, и языками зацепилась, — обращается к подруге. Держит телефон.

Прием длится до 15: 00.

— С людьми работаю больше 20 лет, — говорит Геннадий Вацак, когда люди расходятся. — Их проблемы знаю. Они жизненные. Обидно слышать, что не хватает денег на лечение. Самое трудное — принимать правильные решения, за которые потом не было бы стыдно. Когда тяжело, снимаю усталость спортом. Не курю, не пью. Иногда нервничаю — потому что каждое решение влечет за собой ответственность.— Прочитала в городском совете, что будет прием. Пришли с соседкой, надо, чтобы деньгами помог. Имеем 15-квартирный дом, проводим канализацию. Уже по 13 тысяч скинулись. Прошлая власть не помогла. Обещают только, — говорит 70-летняя Валентина Блажко. Держит документ с подписями. 26 сентября пришла на прием к народного депутата Геннадия Вацак в городе Могилев-Подольский Винницкой области.

С 23 по 27 сентября народные депутаты впервые работали в округах. Принимали граждан, общались с избирателями.

Самовыдвиженец 47-летний Геннадий Вацак впервые стал нардепом. Набрал 32,66% голосов. Входит в депутатскую группу "За будущее". Владеет кондитерским домом "Вацак". Сеть магазинов работает по всей стране. Спонсирует местную футбольную команду "Спартак-Вацак". 2015-го был депутатом областного совета от "Блока Петра Порошенко".

В Могилеве-Подольском живут более 31 тыс. людей. На прием должны были записаться заблаговременно. Приемная расположена в центре города, на проспекте Независимости. Рядом — центр занятости и продуктовый магазин.

— Ох, какое пиво привезли. Все в пыли. Теперь это все вытирать придется, — черноволосая продавщица разговаривает по телефону. Делает чай за 10 грн. — Людка, подожди немного, чай сделаю человеку. Ведь на приеме ждать не будут.

Помещение приемной на первом этаже в новом здании. При входе висит табличка. В двух комнатах дешевые обои, несколько шкафов и стулья. У входа — две тарелки с песочным печеньем и минеральная вода.

В 12:30 посетители садятся на стулья. Кому не хватает места, выходят на улицу. Неохотно едят печенье. Пьют воду. Собирается более 30 человек. Молодежи почти нет.

Заходит седой мужчина с палочкой. Хромает.

— Еще можно записаться? Я с сахарным диабетом. Трудно стоять, — говорит.

— Надо раньше записываться. Ну сядьте, может, пустят вас, — говорит секретарь 48-летний Олег Колибаба.

— Больница лучше бы вообще не работала. Приходишь и сразу деньги давай. Имеют карманы широкие. А на приеме ни разу давление не мерил, — говорит 59-летняя Валентина Григорьевна. Фамилию не называет. Имеет светлые мелированные волосы.

В 13:00 приезжает народный депутат. Приветствуется и сразу идет в кабинет. Людей вызывают по очереди, по номерам.

— Пришла просить детскую площадку, — говорит 58-летняя Антонина Шпаргалюк, депутат Вендичанської поселкового совета. — В районе четыре многоквартирных дома и частный сектор. Детей много. Рядом больница, которая заваливается. То бегают играться туда.

Некоторые пытаются пройти без очереди.

— А чего они без очереди? Три минуты мне можно уделить? Я тут три часа уже стою, — начинает ссориться усач. Говорит, что ветеран АТО. Одет в теплый серый свитер. — Можно меня уважить не через 23 мужчины, а хотя бы через 10.

Большинство людей приходят за деньгами. Просят на лечение.

— Я инвалид второй группы. Невроз, — жалуется 28-летняя Татьяна Антипенко. — Всю жизнь дома, не работаю. Надо деньги на полное обследование в Виннице. Пачка антидепрессантов стоит 600 гривен. Бровко (Петр Бровко, городской голова Могилева-Подольского. — ГПУ) денег не дает. С мамой снимаем квартиру за две тысячи. У нее зарплата 3700 и моих 1500. Вацак помогает. Ежемесячно платит 800 гривен. Но этого мало. Чтобы прожить нормально, надо тысяч десять. Потому что нет крыши над головой. 15 лет стою в очереди на квартиру.

С криком в приемную забегает женщина.

— Блин, Лена! Я очередь свою промахала. Пошла чай брать, и языками вцепилась, — обращается к подруге. Держит телефон.

Прием длится до 15: 00.

— С людьми работаю больше 20 лет, — говорит Геннадий Вацак, когда люди расходятся. — Их проблемы знаю. Они жизненные. Обидно слышать, что не хватает денег на лечение. Самое трудное — принимать правильные решения, за которые потом не было бы стыдно. Когда тяжело, снимаю усталость спортом. Не курю, не пью. Иногда нервничаю — потому что каждое решение влечет за собой ответственность.

Автор: Ирина КАЛЬЧЕНКО
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