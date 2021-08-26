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пятница, 27 августа 2021 07:00

"Появились люди, которые могут воевать за свое государство"

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Зеленский произносил речь 18 минут

- Сегодня отмечаем 30-ю годовщину провозглашения Независимости Украины. 30-ю годовщину ее получения. А справедливо сказать - 30-ю годовщину восстановления независимости. 24 августа 1991 года Украина восстановила свою государственность, - говорит президент 43-летний Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий на Маййдане Незалежности в Киеве.

Речь произносит 18 мин. перед военным парадом на Крещатике. Украину называет сильным государством.

- Такая страна становится партнером НАТО с расширенными возможностями. Такую страну поддержат другие, когда она будет подавать заявку на вступление в ЕС, - говорит президент.

Во время выступления пошутил о сбежавшем президенте 71-летнем Викторе Януковиче.

- Ривненская область подарила нам первого президента Украины. Черниговская - второго. Сумская - третьего. Донецкая область подарила нам Леонида Быкова и Сергей Бубку.

О пятом президенте Петре Порошенко также не вспомнил.

- Зеленский стал жесткий. Начинает понимать, что поддерживают сильных. Пытается показать решимость, - говорит писатель 57-летний Ян Валетов.

Какое впечатление произвела речь президента?

- Зеленский был человеком, который плохо представлял, что делать и как. Говорил, что надо перестать стрелять и договориться где-то посередине. Теперь переходит на четкую антироссийскую, украинскую позицию. И это движение в сторону понятных для украинцев действий - на фронте и во внешней политике.

Зеленский акцентировал внимание на успехах, победах Украины.

- Во время праздника - это хорошо. Правильно, что вспомнили погибших героев. В стране много недостатков. Но украинцы на празднике объединяются. На дне рождения не надо говорить, что у именинника грязные ноги. Надо отмечать положительные изменения. В будни - можем поговорить о другом.

Чего Зеленский не сказал?

- Сказал все необходимое. Даже 18 минут многовато для людей, которые стоят на солнце.

Когда девочка, которая олицетворяла Украину, проходила исторические вехи (в театрализованной постановке "ДНК" - расшифровывается, как День Независимости страны(країни), - показали путь Украины со времен Киевской Руси до современности. Девочка с букетом полевых цветов спускалась по улице Институтской на Майдан. Потом побежала навстречу к колонне украинских военных. Это тронуло Владимира Зеленского, он заплакал. - ГПУ), показалось, что после 2014-го представление закончили. Но девочка обняла военного и подарила цветы. Вопрос был снят. В 2021 году она нашла, у кого просить защиты.

В этом году часто звучит тезис, что мы празднуем восстановления Независимости.

- С точки зрения истории с ним можно спорить. А с точки зрения идеологии - это правильная позиция. Преемственность, которая объявляется на государственном уровне, - это тема, которая объединяет украинцев. А значит - она ​​имеет право на жизнь.

Какое впечатление у вас от парада? Мы показали мощь?

- С каждым годом армия становится лучше. Помню, как были одеты наши солдаты в 2014-ом. А сейчас видим прекрасную форму, тактические очки, технику. Это необходимо. Людям надо чувствовать - есть кто-то, кто их защищает.

Нет впечатления, что это страшная сила. Но есть понимание, что появились люди, которые могут воевать за Украину. И мы видели технику, которую учимся сами делать и восстанавливать.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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