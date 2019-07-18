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пятница, 19 июля 2019 07:06

"От постмайданной Рады ожидали большего масштаба мышления"

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19 июля Верховная Рада восьмого созыва завершает работу. Последнюю неделю народные депутаты работали в комитетах. 12 июля в последний раз собирались в сессионном зале.

- Это были крутые годы, - говорит спикер 48-летний Андрей Парубий перед лестницей Рады 11 июля. В этот день парламент принял Избирательный кодекс. - Помню, как мы голосовали за декоммунизацию, церковные законы, о языке, безвиз. Хочу каждого из вас поблагодарить. Я уверен: история даст высокую оценку.

- Этот парламент много критикуют. Однако у него есть немало достижений, конкретных результатов. Не каждому созыву удается вносить изменения в Конституцию. Нынешний - сделал это дважды, - говорит политолог 60-летний Владимир Фесенко.

- Закрепление внешнеполитического курса - это стратегически важно. Утвердили ряд реформ - от децентрализации и создания антикоррупционных институтов до медицинской, образовательной, пенсионной. Приняли законы для безвиза с Евросоюзом. Не сразу, но выполнили.

Избирательный кодекс - тоже достижение. Хотя оно было скорее символическое.

По судебной реформе, изменений мы особо не заметили, потому что суды качественно не изменились.

Есть вещи, которые создают негативное отношение к Верховной Раде - проблемы с дисциплиной, массовые прогулы и кнопкодавство. Руководство Рады регулярно нарушало регламент. Это - системная болезнь. И если депутаты не уважают закон, то как можем требовать уважения к нему со стороны граждан?

- Приняли много ключевых решений. Однако главное, чего не сделали, - борьба с коррупцией. Вспомним, как трудно шло электронное декларирование, - говорит социолог 67-летняя Ирина Бекешкина.

- Было давление гражданского общества и Запада. Что только нардепы не предлагали вместо него. Это напоминает высказывание: "Ежи плакали, кололись, но ели кактус". Этот состав не хотел действительно решительных мер. Сколько они мурыжили формирование Антикоррупционного суда. Выборы могли быть по новому закону, а его не приняли вовремя.

Президент не имел большинства. Оно было шатким.

- Большинство нынешнего парламента не сможет переизбраться. Это следствие сознательной политики на договорняках, - говорит политический обозреватель Леонид Швец, 54 года.

- От постмайданной Рады ожидали большего масштаба мышления, размаха, историчности решений. А она сбилась на интересы отдельных групп. Мелкость лидеров не позволяла даже видеть тот горизонт, на который надо было выйти.

Принимать ключевые решения мешала в частности неорганизованность.

Хочется, чтобы парламент обновился качественно. Многих из тех, кто идет в нардепы, мы не знаем. И многие из них не знают и сами о себе - потому что еще вчера политикой не занимались. Пусть они откроют в себе такие таланты, которые помогут им пробежать дистанцию ​​с лучшим результатом для страны.

В этой Раде меньше дрались и не жгли дымовые шашки. В следующую зайдет Медведчук. Среди депутатов будет негласное соревнование дотянуться до кума Путина. Если в предыдущей Раде били Шуфрича, то в следующей, возможно, будут Медведчука.

Приняли 977 законов

Парламент восьмого созыва не доработал до пятилетнего срока три месяца. За это время провели 580 пленарных заседаний, голосовали 22 322 раза, приняли 977 законов и кодексов.

Среди них - закон о функционировании украинского языка как государственного, об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики, о создании Высшего антикоррупционного суда.

Рада закрепила в Конституции курс Украины на НАТО и ЕС, запустила электронное декларирование, приняла Избирательный кодекс с открытыми списками, поддержала обращение к Вселенскому патриархату с просьбой создать поместную украинскую православную церковь. А также приостановила действие договора "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Обратилась к Европарламенту и Совету ЕС о предоставлении Украине безвизового режима и принимала законы, необходимые для этого.

Более 2 тыс. раз нардепов ловили на кнопкодавстве.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК, Ольга КИРИЛЕНКО
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Дата
19
июля

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