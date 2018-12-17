Окружению Януковича вернули 250 миллионов гривен

Печерский районный суд Киева снял арест по меньшей мере с 26 счетов фирм, которые принадлежали окружению бывшего президента Виктора Януковича. Вернули почти 250 млн грн.

Генпрокуратура считает, что эти компании способствовали отмыванию "грязных" средств. Фирмы якобы принадлежат сыну экс-президента Александру Януковичу. Но следствие не смогло доказать их причастность к преступлениям.

14 февраля Печерский райсуд также снял аресты со счетов девяти фирм, подконтрольных банку Януковича-младшего на почти 1,3 млрд грн.

— Имеем много сомнительных решений за последнее время. Нам нужна более обстоятельная судебная реформа. Есть много претензий к следствию, — говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет.

— Судьи отдают предпочтение букве закона, а не духу. Нашли формальность и цепляются за нее. Нет закона Верховной Рады, который арестовал бы все счета Януковича (Виктор Янукович в 2014-м после расстрелов активистов на Майдане убежал в Россию. Его подозревают в государственной измене, пособничестве врагу. — ГПУ). В каждом случае приходится проводить отдельное следствие.