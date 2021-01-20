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четверг, 21 января 2021 05:16

Обуздать тарифы: Тимошенко становится на защиту людей

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Новый год в Украине начался с массовых протестов против повышения тарифов на коммунальные услуги. Позиция людей категорична - "снижайте тарифы, иначе не будем платить".

Власть каждую проблему превращает в кризис. В прошлом году мы наблюдали парламентский, конституционный, бюджетный. Отсутствие комплексного видения и понимания путей решения ситуации раздражает и провоцирует людей на радикальные шаги.

Власть имущие испугались общенационального протеста, ведь акции состоялись по всей стране — на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Прикарпатье, Закарпатье, Сумщине, Черниговщине. Поэтому президент призвал правительство срочно что-то придумать. Чтобы успокоить людей, решили анонсировать снижение тарифов на 30% и назвали цену 6,99 грн за кубометр газа. Как они считали, на какой период, что будет после карантина или отопительного сезона — объяснить не смогли. Поэтому протесты не утихают. Чувствуя обман и манипуляции, люди перекрывают дороги с требованием реального решения тарифной проблемы.

Опасения рядовых украинцев не напрасны, соглашается лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Она не просто указала, что тарифы несправедливо завышены, а публично и подробно расписала, как в сжатые сроки снизить их в три раза.

План обуздания тарифного кризиса от Тимошенко заключается в том, чтобы поставлять населению газ собственной добычи, цена которого с учетом всех надбавок будет достигать максимум 2 грн за куб. А также можно обеспечивать украинцев газом из подземных хранилищ, который закупался летом по самым низким ценам. Его стоимость будет достигать не более 4 грн.

Присоединяться к защите украинских семей Юлия Тимошенко призвала местных депутатов от "Батьківщини" и представителей других сил. Для этого надо безотлагательно созвать внеочередные сессии советов разных уровней и требовать от правительства внедрения озвученного антикризисного плана — украинцы имеют право получать газ из подземных хранилищ по цене закупки.

Такой подход политический эксперт Константин Матвиенко назвал рациональным, а позицию лидера "Батьківщини" — "ответственной и государственной". С ним соглашается и политолог Валентин Гладких. Подчеркивает, что команда Тимошенко - единственная из вневластных сил не выполняет роль "паразитарной токсической оппозиции".

Юлия Тимошенко на посту премьера проходила подобные испытания. В 2008-2009 годах Украина страдала от последствий мирового экономического кризиса и эпидемии свиного гриппа. Тогда благодаря профессионализму правительства тарифы для населения были в десять раз ниже, чем сегодня. Экс-премьеру удавалось придерживаться главного принципа -социальной справедливости, поэтому даже в трудные для экономики страны времена правительство повышало выплаты молодым и многодетным матерям, библиотекарям, шахтерам.

Тимошенко говорит, что справиться с кризисом ее правительственной команде помогло то, что они "претворяли в жизнь жесткую антикризисную программу для сохранения экономики, не слушали "советов" внешних лоббистов и осознавали, что главная задача власти — заботиться о людях". Ситуация осложнялась тем, что правительственную антикризисную стратегию Тимошенко мешали внедрять — президент ставил палки в колеса правительству, а принятие эффективных антикризисных программ блокировало большинство в парламенте, которое контролировалось Партией регионов.

Сегодня же никто не мешает команде внедрять изменения. Однако им не хватает профессионализма и мудрости прислушаться к советам опытных коллег.

Тарифы на газ можно ощутимо снизить, убежден политический эксперт Дмитрий Корнейчук. По его мнению, правительство должны возглавлять "опытные и профессиональные политики-государственники, а не дилетанты, которые грабят народ". Ведь даже если власти удастся на некоторое время стабилизировать ситуацию с тарифами, очевидно будут возникать другие проблемы, решение которых потребует профессионального подхода.

Автор: Оксана ПАВЛЕНКО
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Дата
21
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