"Надо оказывать давление. Чтобы в Кремле готовились отдавать наши территории"

- Власть организовала "Крымскую платформу" и это уже достижение. Потому что сделать это было непросто. Россия оказывала огромное давление. Этот саммит - начало системной работы по возвращению Крыма, - говорит бывший вице-премьер правительства Автономной республики Крым, экс-депутат Верховной Рады 60-летний Андрей Сенченко.

- Но только "Крымской платформой" проблему полуострова не решить. Надо, чтобы другие страны присоединялись к давлению на Россию. И достичь такого уровня санкций, чтобы в Кремле захотели вернуть нам Крым. И думали, как это объяснить своим гражданам.

Удалось ли поднять на новый уровень вопрос деоккупации Крыма?

- Безусловно. Раньше были только ритуальные упоминания. Наконец началась практическая работа. К украинской проблеме прикованы все взгляды.

Заявления иностранных делегаций были созвучны украинской позиции. Только представитель Словении сказал, мол, мы и с вами, и с ними. Россия большая страна - имеет инструменты давления на малые государства. Но те, которые исповедуют демократические ценности, поддерживают Украину - страны Балтии, Польша.

Попытки РФ узаконить оккупацию неприемлемы, говорится в декларации участников "Крымской платформы". Какие практические последствия будут иметь решения первого саммита?

- Это лишь шаг. Таких нужно еще много. Действия России неприемлемы - под этим подписались представители почти 50 государств. Это важно.

Надо работать, чтобы мир перестал использовать термин "аннексия". Это оккупация.

В Крыму живут 2 миллиона украинских граждан. Они не понимают, кого наша власть считает жертвой оккупации, а кого - предателем. Такая неопределенность помогает агрессору настраивать их против Украины. Необходим закон, который определял бы статус людей на оккупированной территории. И немедленно.

Нужна крепкая армии. Не просто контрактная, а профессиональная. Это другое качество и другие возможности защищать страну, возвращать захваченные территории.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" бесперспективной русофобской акцией. О чем свидетельствует реакция России?

- У представителей российской власти постоянно проскакивают истерические нотки. Кремль беспокоит, что украинской власти удалось привлечь внимание к деоккупации Крыма. Надо ежедневно повышать градус. Без пауз. Чтобы у Москвы не было иллюзий. И чтобы там готовились к возвращению наших территорий.