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четверг, 06 августа 2020 07:00

"Кто-то вложил в уши Зеленскому, что городские головы должны ему честь отдавать"

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- Выводы по работе глав областных государственных администраций будут после того, как закончим ковид. Сейчас не могу уволить ни одного губернатора — боюсь, что там упадет весь процесс, — говорит президент 42-летний Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая.

Общался с журналистами по итогам первого года на посту. За это время глава государства почти в каждой области несколько раз менял руководителей ОГА. Только трое из них работают больше года. Это председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, Донецкой — Павел Кириленко и Житомирской ОГА Виталий Бунечко. У руководителей областей часто возникали конфликты с мэрами городов-миллионников. Ситуация обострились с началом карантина.

— На должности председателей областных государственных администраций назначают людей без опыта в управлении регионами. От них нельзя ждать результатов, — говорит политтехнолог Виталий Бала, 54 года. — Во-вторых, они фактически не имеют прав. Большинство полномочий взял на себя Киев. В-третьих, ситуация для "Слуги народа" и Зеленского была благоприятная первые полгода, когда местные депутаты относились к ним лояльно.

Почти никто из руководителей ОГА не имеет прямого выхода на президента, как это было раньше. В его Офисе поставили барьер. Партии "Слуга народа" на периферии не существует. Они якобы пытались ее развивать, а на самом деле назначали отдыхающих руководителей. А партийную работу пытаются повесить на областные администрации.

На этой избирательной кампании наблюдаем то, чего не было раньше: использование силовых структур против местной власти. Видим возбуждение уголовных дел, отстранение мэров (Верховный суд отстранил Алексея Каспрука от должности мэра Черновцов. Дело тянулось с 2018-го. Тогда депутаты городского совета проголосовали за недоверие городскому голове. Предыдущие суды Каспрук выиграл. — ГПУ). Президент называет их сепаратистами (во время поездки на Хмельнитчину в июне Владимир Зеленский назвал сепаратизмом бунт городских голов против решений центральной власти. Перед этим мэры Днипра, Харькова и Киева выступили за возобновление работы общественного транспорта. А мэр Черкасс — за ослабление карантина в городе. — ГПУ). На давление из центра есть реакция регионов. В частности, несогласие выполнять распоряжение правительства в Луцке и Тернополе (с начала августа заработали новые правила карантина, ввели разделение на четыре эпидемические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Луцк и Тернополь попали в красную, но отказались усиливать карантинные меры и останавливать общественный транспорт. — ГПУ). Мэры заявили о создании своей партии (городские головы Днипра — Борис Филатов, Николаева — Александр Сенкевич, Черновцов — Алексей Каспрук, Житомира — Сергей Сухомлин, Кропивницкого — Андрей Райкович, Каховки на Херсонщине — Андрей Дяченко создали партию "Пропозиція". — ГПУ).

Фактор правоохранительных органов сейчас может быть главным инструментом в борьбе с оппонентами. Не исключаю, могут не позволить баллотироваться городским головам, которые не лояльны к власти.

Мэры городов-миллионников имеют опыт и доверие горожан. Они выделяли из бюджета средства на борьбу с последствиями пандемии. И отстаивают свои права. Это никогда не нравилось центральной власти. А сейчас приобрело опасную форму. Кто-то вложил в уши Зеленскому, что городские головы должны ему честь отдавать. Это и является причиной противостояний. На самом деле, руководители городов выполняют свою работу. Власти надо понять, что местное самоуправление не является вертикалью исполнительной власти.

— Зеленский ставит завышенные задачи председателям ОГА: проконтролировать все, поднять танкер в Одессе, гарантировать победу на выборах, преодолеть коронавирус в отдельно взятой области. А они не имеют для этого ни полномочий, ни бюджетов, — рассказывает Игорь Попов, 48 лет, президент аналитического центра "Политика".

— Когда президент пришел к власти, у него не было команды. Депутатов в список партии "Слуга народа" и кандидатов на исполнительные должности отбирали хаотично. Туда попадали люди неподготовленные, которые часто не могли справиться с элементарными должностными обязанностями. Вставал вопрос их замены.

Мэры имеют больший ресурс, популярность и опыт. Поэтому население на их стороне. Так обостряется общее противостояние по линии центра и регионов. И это будет не только противостояние голов, но и избирателей. Если люди будут чувствовать, что из Киева получают глупые указания.

Местные выборы власть может пройти на сильных инициативах центра, то есть наконец начать выполнять обещания: об окончании войны, "будем сажать", конец эпохи бедности. Или же через подбор сильных кадров в регионах. Это добавит авторитета и президенту, и его партии.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК
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