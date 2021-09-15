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четверг, 16 сентября 2021 06:46

Комиссия ничего не выяснила об операции с "вагнеровцами"

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- Украинцев интересует, кто из этой парочки - господин Зеленский или его секретарша Ермак - слили спецоперацию, - говорит с трибуны Верховной Рады народный депутат 32-летний Гео Лерос 9 сентября. Парламентарий от "Слуги народа" 49-летний Николай Тищенко отталкивает его от микрофона. Впоследствии объяснит это тем, что "не любит предателей".

Накануне американский телеканал "Си-Эн-Эн" выложил расследование об операции украинских спецслужб по задержанию наемников частной военной компании Вагнера в Беларуси. В прошлом году журналист Юрий Бутусов, 45 лет, опубликовал информацию, что операцию сорвали из Офиса президента. Якобы по приказу его руководителя 49-летнего Андрея Ермака.

Бывшие украинские разведчики рассказали журналистам из США, операция готовилась почти 18 месяцев. Россияне якобы подавали заявки на работу. Среди них обнаружили причастных к уничтожению малайзийского боинга (17 июля 2014 недалеко от Тореза Донецкой области пассажирский самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства. Погибли 298 человек. - ГПУ).

Народный депутат от "Слуги народа", председатель временной следственной комиссии 33-летняя Марьяна Безуглая 10 сентября на брифинге заявила, что это была не спецоперация, а "специальное мероприятие". Что перехватывать самолет над территорией Украины не собирались, а боевиков должны были задержать турецкие силовики за участие в войне в Сирии.

- Результаты ВСК пустые. Нет результата, - говорит народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 52-летний Сергей Рахманин.

- Комиссия должна установить факты, к которым у других граждан нет доступа. Но ее создавали не для того, чтобы расследовать дело "вагнеровцев". А чтобы сохранить лицо Офиса президента.

Главу государства не вызывали. Он сначала говорил, что никакой спецоперации не было. Потом - что говорил о ней с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Конечно, Зеленский не обязан приходить на комиссию. Но мог бы проявить добрую волю, если бы его вызвали. Этого не сделали.

Ситуация должна быть интересна людям, которым не безразлично, что происходит в этой стране. Если разведка способна организовать сложную операцию, то высшее государственное руководство должно быть заинтересовано в ее проведении. И поддержать. Когда есть интерес в авторитете государства, не надо скрывать очевидные факты. Или хотя бы не противоречить самим себе, комментируя историю.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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Дата
16
сентября

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