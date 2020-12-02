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четверг, 03 декабря 2020 07:31

"Для нардепов электронное декларирование, как кость в горле"

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"Во время парламентских выборов почти каждая партия заявляла о нетерпимости к коррупции. К сожалению, рабочая группа в Верховной Раде, которая должна решить конституционный кризис, проигнорировала запрос общества на справедливое наказание коррупционеров", - заявляют в Национальном агентстве по предупреждению коррупции 1 декабря.

Так там отреагировали на новый законопроект в парламенте о наказании за представление недостоверных данных в декларациях. Документ инициировала рабочая группа, в которую входят нардепы из разных фракций. Не предусматривают лишения свободы за ложь в декларации, умышленное непредставление. Предлагают штрафы, общественные работы и запрет занимать определенные должности.

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского. Он предлагает восстановить уголовную ответственность для чиновников за ложь в декларациях.

Если сведения в декларации отличаются от достоверных более, чем на 4 млн грн, за это предусмотрят штраф от 59,5 тыс. до 85 тыс. грн или лишение свободы до двух лет. За ложь в 1 млн грн - штраф от 17 тыс. до 42,5 тыс. грн, свыше миллиона - до 59,5 тыс. грн или общественные работы от 150 до 240 ч., лишение права занимать должности до двух лет.

27 октября Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях. Приостановил полномочия НАПК по проверке деклараций. Решение принял по представлению нардепов из фракции "Оппозиционного платформы - За жизнь" и парламентской группы "За будущее".

Ранее тюремное заключение до двух лет предполагалось за ложь в декларации более, чем на 500 тыс. грн. Также за это и умышленное непредставление были штрафы 42,5-51 тыс. грн, общественные работы до 240 ч., лишение права занимать должности до трех лет. Ответственность касалась народных депутатов, судей, государственных служащих, должностных лиц государственных и коммунальных предприятий, депутатов местных советов, должностных лиц местного самоуправления. Электронное декларирование было условием предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

- Нардепы хотят затянуть возврат уголовной ответственности на следующий год, - рассказывает председатель Центра противодействия коррупции 36-летний Виталий Шабунин.

- Это значит, что можно будет наказать за ложь в декларациях, которые сдадут к марту в 2022-м. Все, что напишут или нет в нынешних - не будет подпадать под уголовную ответственность. Представляется, что цель рабочей группы - затягивание времени для получения индульгенции. Из-за большого внимания к этому вопросу сейчас попытаются манипулировать с самим наказанием - чтобы не было заключения. Это издевательство над системой декларирования и справедливостью. За кражу в несколько тысяч гривен сажают, а депутатам, которые прячут десятки миллионов - не грозит даже летнее заключение.

Законопроект президента предусматривает заключение, но поднимает планку лжи. Очевидно, что не может быть только лишение свободы. Но когда речь идет о 20-40 миллионах, у суда должна быть возможность применить такую ​​санкцию. Должен быть страх наказания. Его отсутствие - на руку депутатам, судьям, всему политическому классу. Попытаются обмануть ограничением свободы. Например, будет не тюрьма, а общежитие, где можно выходить, вести бизнес и раз в месяц отмечаться.

- Сегодня система не дает молодому депутатскому корпусу легализовать свое состояние, - рассказывает бывший нардеп Виктор Чумак, 62 года.

- Им доплачивают черный нал. А легализовать его невозможно. НАПК четко отслеживает стиль жизни чиновников. Когда появилась система логического и арифметического контроля, агентство начало выдавать данные о парламентариях, министрах, президенте. Это как кость в горле. Поэтому среди нардепов в этом вопросе есть определенная договоренность.

Возможно, это и правильно, что не надо тюрьму за ложь в декларациях. Эффективной была бы конфискация активов и запрет занимать должности в органах власти - пожизненно или на 10-15 лет. Не строгость наказания определяет возможности влияния, а его неотвратимость.

От того, что работа НАПК фактически заблокирована, теряем доверие европейских партнеров. В Конституцию надо внести изменения об антикоррупционных органах - в процедуру их назначения. Или прописать право президента, Кабмина по отношению к ним. Посмотреть, может, полтора миллиона декларантов - многовато. Возможно, немного уменьшить перечень. Например, в отношении военнослужащих, пожарных.

У президента нет плана действий для борьбы с коррупцией. Сейчас власть не решает этот вопрос.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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