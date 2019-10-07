Центральную избирательную комиссию утвердили за 44 минуты

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1683
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1557
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4158
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5742
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3600
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1908
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 495
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1521
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 5049
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
4
3
2
2
2
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1215
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6156
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1215
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 288
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 06:50

Центральную избирательную комиссию утвердили за 44 минуты

  Комментировать
 

- Члены Центральной избирательной комиссии являются независимыми. Должны выполнять требования закона, иметь внепартийную позицию. У меня просьба - не навешивать членам комиссии ярлыки, а смотреть на решения, - говорит председатель ЦИК 39-летний Олег Диденко 4 октября. В тот день Верховная Рада назначила новый состав комиссии, председателя избрали на ее первом заседании.

Парламент утвердил 17 членов Центризбиркома. Сделал это за 44 мин. Кандидатуры накануне внес президент Владимир Зеленский. Подал 12 представителей от партии "Слуга народа", двух от "Оппозиционной платформы - За жизнь", по одному от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса". За каждого голосовали отдельно.

За представителей от "ОПЗЖ" - бывшего "регионала" Юрия Мирошниченко и Сергея Дубовика, экс-советника бывшего главы ЦИК Михаила Охендовского - не голосовала фракция "Голос". Остальные кандидатуры поддержали все фракции.

13 сентября Верховная Рада по представлению главы государства уволила предыдущих членов ЦИК.

- Нынешний состав комиссии, как и прошлый, назначили вслепую. Без всякого обсуждения кандидатур, их профессионализма, - говорит председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, 46 лет. - Хуже, что кандидаты не выступили в парламенте. Не ответили на вопрос, как они видят реформы - избирательную и самой ЦИК.

Президент подал фактически трех представителей "Батькивщины". Кроме официально предложенной Глущенко, в комиссии остаются по квоте этой партии Евстигнеев и Ефремова – когда-то была депутатом Харьковского облсовета от "Батькивщины". Вероятно за то, что фракция Тимошенко поддержала роспуск предыдущей ЦИК.

Зеленский получил на 100 процентов лояльную комиссию: 12 членов из 17. Но президент никаких бонусов не получает. Скорее - минус. Международные партнеры будут осторожно относиться к новому составу.

В общем это изменение входит в парад решений. Власть делает то, что нравится народу. Когда одобряется тезис "Придут новые управленцы на всех уровнях". Однако ротацию ЦИК не следует связывать с вопросом досрочных местных выборов - его решает парламент. Контролируемая комиссия потребуется в случае организации выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Говорят о весне или осени следующего года.

- Центральная избирательная комиссия по наполнению больше напоминает Зе-команду, чем избирательную комиссию, - говорит политолог 31-летний Николай Давидюк.

- Зеленский имеет шанс изменить институты. Можно было бы сейчас объявить конкурс среди общественных активистов, общественных авторитетов, людей, которые действительно разбираются в избирательном законе. Которые годами работали наблюдателями, членами комиссий. Тогда ЦИК была бы незаангажированной, прожила бы дольше, чем рейтинг Зеленского. А так эту комиссию ждет судьба предыдущей – как только теряется влияние на Банковой, сразу идет с должностей ее состав.

Никто не говорит об изменении качества ЦИК, подходов к работе. Расчет только на персональную лояльность.

Кто вошел в новый Центризбирком

От "Слуги народа":

Оксана Боярчук - в прошлом частный нотариус.

Елена Гатауллина - юрист, в 2012 году баллотировалась в парламент от "Удара". Была помощницей нардепа 8-го созыва Анатолия Евлахова из БПП.

Виталий Грень - руководитель адвокатской компании, работал юристом в партии "Укроп".

Олег Диденко - юрист, член предыдущего состава ЦИК по квоте "Удара".

Андрей Евстигнеев - член предыдущего состава ЦИК по квоте "Батькивщины".

Ирина Ефремова - была членом ЦИК по квоте "Народного фронта".

Александра Кармаза - работала в юридическом управлении аппарата ВР, шла 162-й в списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в парламент 21 июля.

Павел Любченко - профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, шел в парламент 120-м в списке "Голоса".

Владимир Перепелюк - научный консультант отдела Кассационного административного суда.

Виталий Плукар - член предыдущей ЦИК по квоте БПП.

Сергей Постивый - бывший управляющий делами исполкома Белоцерковского городского совета, был помощником нардепа из БПП Сергея Кудлаенко.

Юрий Фрицкий - заведующий кафедрой конституционного, административного права и социально-гуманитарных дисциплин университета "Украина".

От "Европейской солидарности":

Юрий Буглак - бывший нардеп от БПП, работал юристом в Roshen.

От "Батькивщины":

Виктория Глущенко - консультант в секретариате ЦИК.

От "Голоса":

Андрей Гевко - один из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе онлайн-обучения "Выборком", соучредитель сети "Опора".

От "ОПЗЖ"

Юрий Мирошниченко, был представителем президента Виктора Януковича в парламенте, поддержал "диктаторские законы" 16 января 2014-го.

Сергей Дубовик – в 2004-2007 годах был секретарем Центризбиркома.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Центральную избирательную комиссию утвердили за 44 минуты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 195581
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 64058
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36479
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
20
 4 Просмотров: 17587
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 16273
Политика
Что должны делать мажоритарщики в округе?
Что должны делать мажоритарщики в округе? Просмотров: 63
"Приходишь и сразу деньги им давай"
"Приходишь и сразу деньги им давай" Просмотров: 765
После поездок в регионы депутаты будут ставить вопрос ребром
После поездок в регионы депутаты будут ставить вопрос ребром Просмотров: 27
Под Офисом президента требовали расследовать нападения на активистов
Под Офисом президента требовали расследовать нападения на активистов 1 Просмотров: 414
Кто контролирует суд в Украине, тот становится всемогущим
Кто контролирует суд в Украине, тот становится всемогущим Просмотров: 27
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 1977
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua