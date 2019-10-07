Центральную избирательную комиссию утвердили за 44 минуты

- Члены Центральной избирательной комиссии являются независимыми. Должны выполнять требования закона, иметь внепартийную позицию. У меня просьба - не навешивать членам комиссии ярлыки, а смотреть на решения, - говорит председатель ЦИК 39-летний Олег Диденко 4 октября. В тот день Верховная Рада назначила новый состав комиссии, председателя избрали на ее первом заседании.

Парламент утвердил 17 членов Центризбиркома. Сделал это за 44 мин. Кандидатуры накануне внес президент Владимир Зеленский. Подал 12 представителей от партии "Слуга народа", двух от "Оппозиционной платформы - За жизнь", по одному от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса". За каждого голосовали отдельно.

За представителей от "ОПЗЖ" - бывшего "регионала" Юрия Мирошниченко и Сергея Дубовика, экс-советника бывшего главы ЦИК Михаила Охендовского - не голосовала фракция "Голос". Остальные кандидатуры поддержали все фракции.

13 сентября Верховная Рада по представлению главы государства уволила предыдущих членов ЦИК.

- Нынешний состав комиссии, как и прошлый, назначили вслепую. Без всякого обсуждения кандидатур, их профессионализма, - говорит председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, 46 лет. - Хуже, что кандидаты не выступили в парламенте. Не ответили на вопрос, как они видят реформы - избирательную и самой ЦИК.

Президент подал фактически трех представителей "Батькивщины". Кроме официально предложенной Глущенко, в комиссии остаются по квоте этой партии Евстигнеев и Ефремова – когда-то была депутатом Харьковского облсовета от "Батькивщины". Вероятно за то, что фракция Тимошенко поддержала роспуск предыдущей ЦИК.

Зеленский получил на 100 процентов лояльную комиссию: 12 членов из 17. Но президент никаких бонусов не получает. Скорее - минус. Международные партнеры будут осторожно относиться к новому составу.

В общем это изменение входит в парад решений. Власть делает то, что нравится народу. Когда одобряется тезис "Придут новые управленцы на всех уровнях". Однако ротацию ЦИК не следует связывать с вопросом досрочных местных выборов - его решает парламент. Контролируемая комиссия потребуется в случае организации выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Говорят о весне или осени следующего года.

- Центральная избирательная комиссия по наполнению больше напоминает Зе-команду, чем избирательную комиссию, - говорит политолог 31-летний Николай Давидюк.

- Зеленский имеет шанс изменить институты. Можно было бы сейчас объявить конкурс среди общественных активистов, общественных авторитетов, людей, которые действительно разбираются в избирательном законе. Которые годами работали наблюдателями, членами комиссий. Тогда ЦИК была бы незаангажированной, прожила бы дольше, чем рейтинг Зеленского. А так эту комиссию ждет судьба предыдущей – как только теряется влияние на Банковой, сразу идет с должностей ее состав.

Никто не говорит об изменении качества ЦИК, подходов к работе. Расчет только на персональную лояльность.

Кто вошел в новый Центризбирком

От "Слуги народа":

Оксана Боярчук - в прошлом частный нотариус.

Елена Гатауллина - юрист, в 2012 году баллотировалась в парламент от "Удара". Была помощницей нардепа 8-го созыва Анатолия Евлахова из БПП.

Виталий Грень - руководитель адвокатской компании, работал юристом в партии "Укроп".

Олег Диденко - юрист, член предыдущего состава ЦИК по квоте "Удара".

Андрей Евстигнеев - член предыдущего состава ЦИК по квоте "Батькивщины".

Ирина Ефремова - была членом ЦИК по квоте "Народного фронта".

Александра Кармаза - работала в юридическом управлении аппарата ВР, шла 162-й в списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в парламент 21 июля.

Павел Любченко - профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, шел в парламент 120-м в списке "Голоса".

Владимир Перепелюк - научный консультант отдела Кассационного административного суда.

Виталий Плукар - член предыдущей ЦИК по квоте БПП.

Сергей Постивый - бывший управляющий делами исполкома Белоцерковского городского совета, был помощником нардепа из БПП Сергея Кудлаенко.

Юрий Фрицкий - заведующий кафедрой конституционного, административного права и социально-гуманитарных дисциплин университета "Украина".

От "Европейской солидарности":

Юрий Буглак - бывший нардеп от БПП, работал юристом в Roshen.

От "Батькивщины":

Виктория Глущенко - консультант в секретариате ЦИК.

От "Голоса":

Андрей Гевко - один из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе онлайн-обучения "Выборком", соучредитель сети "Опора".

От "ОПЗЖ"

Юрий Мирошниченко, был представителем президента Виктора Януковича в парламенте, поддержал "диктаторские законы" 16 января 2014-го.

Сергей Дубовик – в 2004-2007 годах был секретарем Центризбиркома.