Бывшего премьера Гройсмана обвиняют во взятке в 75 миллионов гривен

Впервые с момента создания НАБУ детективы бюро вышли на след потенциального коррупционера из самых высоких эшелонов власти. В расследовании схем скандального застройщика 40-летнего Максима Микитася фигурирует бывший премьер-министр Владимир Гройсман, 42 года.

"Украинская стратегия Гройсмана" в этом году на местных выборах в родной Виннице получила убедительный результат - 54,44% в городской совет. Бывший глава правительства собирался вернуться в большую политику. Гройсман не скрывает президентских амбиций. Хотя проигрыш его партии на внеочередных парламентских выборах 2019 года остудил пыл - "Украинская стратегия" заняла девятое место с результатом 2,41%. Кандидатуру Гройсмана на одной из самых высоких должностей в Кабмине, очевидно, хотят видеть и олигархи, и Офис президента Зеленского. Этим можно объяснить активное присутствие экс-премьера на политических ток-шоу в эфире телеканалов Пинчука и Ахметова. Измученный экономическим и эпидемическим кризисами Зеленский, казалось, вот-вот предложит Гройсману одну из ключевых должностей во власти, чтобы снять с себя ответственность за провалы и спасти хотя бы остатки рейтингов. И здесь - расследование НАБУ по делу Микитася.

Дело о том, что компания Микитася "Укрбуд" завладела имуществом Нацгвардии, тянется третий год. Государство потеряло минимум 81 млн грн. Теперь же подозреваемый пошел на соглашение со следствием и начал сдавать фигурантов афер.

4 декабря журналист Владислав Сидоренко обнародовал решение закрытого заседания Высшего антикоррупционного суда. Из него становится понятно, что, по версии следствия НАБУ, экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку за назначение Александра Лятамбора президентом государственной корпорации "Укрбуд". Заседание суда было закрытым, поэтому в ВАКС его не комментируют.

Из постановления суда следует, что, по данным следствия, в 2017 году Микитась предложил, а Гройсман получил через посредников взятку в виде имущественных прав на офис в жилом комплексе "Аристократ" стоимостью более 75 млн грн.

В сентябре 2017 года премьер назначил помощника Микитася Александра Лятамбора президентом государственной корпорации "Укрбуд", что позволило одиозному бизнесмену взять под контроль всю компанию, а в декабре друг и бизнес-партнер семьи Гройсман Юрий Гижко получил 2 тыс. "квадратов" коммерческой недвижимости в вышеупомянутом престижном жилом комплексе.

На закрытом заседании 26 ноября 2020 года судья ВАКС дал разрешение на обыск на объекте недвижимости, который принадлежит "Укрбуд Девелопмент", которым когда-то руководил Микитась.

НАБУ не опровергает ни появление фамилии Гройсмана среди фигурантов расследования дела Микитася, ни факта обысков в ЖК "Аристократ", где расположен офис экс-премьера.

И если следствие говорит о 75 млн грн взятки, то журналист "24 канала" установил, что сумма может быть значительно больше.

"Эта недвижимость обошлась Гыжко в 2 миллиона долларов, хотя ее рыночная стоимость - не менее 6 миллионов. А 4 миллиона долларов суперскидки и были бы той взяткой, которой Микитась мог подкупить тогдашнего премьера за назначение своего человека", - заявил Дмитрий Гнап в своем расследовании.

$ 4 млн по курсу 2017 года - это более 110 млн грн, что на 35 млн больше, чем установили детективы НАБУ.

Связь между Микитасем и Гройсманом фактически подтвердил один из топ-менеджеров "Укрбуда". Гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода признал, что Гройсман пользуется элитной недвижимостью в жилом комплексе "Аристократ".

- Лятамбора действительно назначили президентом корпорации "Укрбуд". А у Гройсмана действительно есть офис в "Аристократе". Но Микитась никого никогда не посвящал в свое общение, - заявил Майборода журналистам.

После того как 1-2 декабря НАБУ, по решению Высшего антикоррупционного суда, провело обыски по делу о взятках компании "Укрбуд", ситуация для экс-премьера стала опасной. Следствие собрало убедительную доказательную базу относительно способов завладения элитной недвижимостью. А главное - есть показания самого Микитася, который может свидетельствовать против экс-премьера для смягчения своего приговора.

- Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к каким-либо коррупционным деяниям, а информация по этому поводу - ложь, призванная его скомпрометировать, - говорит Василий Рябчук, представитель экс-премьера.

Скандал с участием Гройсмана не показывают центральные телеканалы и олигархические СМИ. Это может свидетельствовать, что именно этого политика и избрали новым кандидатом олигархического консенсуса на предстоящих парламентских выборах.

А вот молчание Зеленского удивляет. Он полтора года ждал такого подарка, чтобы публично наказать за коррупцию кого-то из представителей предыдущей власти. Казалось бы, Гройсман - идеальная жертва, но на Банковой будто в рот воды набрали. Поэтому, вероятно, существуют договоренности между экс-премьером и Офисом президента о сотрудничестве, которое должно было стать реальным в ближайшие недели.

Однако Гройсман в один момент превратился в токсичного союзника для Зеленского. Ведь Офис президента сам стал соучастником скандала по делу Микитася, когда там всплыло еще одно громкое имя - заместителя руководителя ОП Олега Татарова. Вместо того, чтобы отправить в отставку подозреваемого в схемах Татарова, Банкова начала его защищать и даже подключила для этого генпрокурора Ирину Венедиктову. И сорвала вручение подозрения заместителю Ермака, заменила следственных прокуроров и добавила себя в состав новой группы (представители САП и НАБУ 18 декабря пришли в Офис президента и сообщили о подозрении заместителю руководителя ОП Олегу Татарову. - ГПУ).

Скандал с Татаровым подорвал имидж Зеленского как борца с коррупцией, поэтому вряд ли на Банковой решатся пойти на открытое сотрудничество с Гройсманом по меньшей мере, пока расследование дела против него остается на слуху.

А это значит, что Гройсману снова придется возвращаться в Винницу и там начинать восстанавливать репутацию. Если даже он избежит ответственности по делу Микитася, его политической карьере на всеукраинском уровне приходит конец.

"Политики используют короткую память украинцев"

"Гройсман уверенно набирал политический вес, рейтинг и даже рассматривался как один из возможных кандидатов на пост премьера, - пишет в фейсбук журналист, бывший прокурор из Луганска 44-летний Сергей Иванов.

- Получается, что бы ты ни сделал, сколько не украл бы, за несколько лет реабилитируешься в глазах людей. А если заплатишь украденными деньгами имиджмейкерам и политтехнологам - еще быстрее. Украинские политики в действительности не проигрывают, а пропускают круг, чтобы потом вернуться. Потому что они знают и используют недостаток украинцев - короткую память ".

"История прекрасная, - комментирует в соцсети журналист Денис Казанский, 36 лет. - Микитась, пытаясь избежать тюрьмы, рассказал, как дал Гройсману взятку в 75 миллионов за назначение своего помощника Александра Лятамбора председателем государственной корпорации "Укрбуд". При этом платили не деньгами, а помещениями в одном из элитных жилых комплексов, построенных "Укрбудом". Что особенно смешно. Потому что передачу наличных, которая не была задокументирована должным образом, доказать почти невозможно. А вот передачу недвижимости - без проблем. Эти помещения были оформлены на партнера Гройсмана.

Сколько бы продажные чинуши и проходимцы не плевались ядом в НАБУ и другие антикоррупционные органы, а факт остается фактом. Топ-коррупционер Микитась не "зарешал". Как ни старался - не смог. И вынужден был пойти на соглашение со следствием, что равнозначно признанию вины.

Теперь человек, перед которым еще несколько лет тому назад открывались все двери, сдает своих сообщников. Которые тоже думали, что им никогда ничего не будет".