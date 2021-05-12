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четверг, 13 мая 2021 06:05

Зоряны Мосёндз не стало после кесарева сечения

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В Бережанах на Тернопольщине умерла 26-летняя Зоряна Мосёндз. Прошло сорок дней со дня ее смерти. На седьмом месяце беременности заболела коронавирусом. С сильными болями в животе ее госпитализировали в Тернопольский перинатальный центр. Через две недели там умерла.

- Покупали все необходимые лекарства, но не помогало, - рассказывает муж 29-летний Иван Мосёндз. - Состояние Зоряны ухудшалось. Медики решили ввести ее в искусственную кому, но родным об этом не сказали. Затем без нашего согласия ей сделали кесарево сечение. После наркоза она не пришла в себя. Жены не стало из-за кровотечения. Но наша дочь выжила. Она родилась преждевременно, весила 2 килограмма. Зоряна еще при жизни успела дать ей имя. Девочку назвали Мартой.

Долго не мог получить историю болезни жены. А когда увидел, удивился, потому что все анализы были в норме. Почему во время кесарева сечения жена потеряла много крови, медики не объяснили. Пообещали провести служебное расследование. Пока оно с места не сдвинулось. Буду добиваться справедливости. Виновных должны наказать.

Был поражен условиями в перинатальном центре, - продолжает. - В палате даже не было крана, чтобы помыть руки. Зоряне приходилось ходить в туалет на ведро.

Зоряна Мосёндз работала медсестрой в стоматологическом кабинете. С Иваном обручилась в прошлом году 25 июля.

- Она была светлая, человечная, дружелюбная. Всегда готова помочь и поддержать. Мы с ней ни разу не поссорились. Зоряна была для меня всем, - говорит Иван Мосёндз. - У жены было хобби - любила фотографировать небо. В социальной сети создала сообщество, в котором публиковала снимки и обменивалась открытками с людьми по всей стране.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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Дата
13
мая

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