"Женщина забыла кошелек. Три месяца возил с собой"

- Не люблю, когда обо мне говорят "дворник". На работу выхожу, как на подиум. Всегда хорошо выгляжу,- говорит 62-летний Александр ОСТАПЕНКО из Киева. С 2015-го работает дворником. На работу надевает костюм-тройку, рубашку с бабочкой, шляпу или цилиндр. В гардеробе имеет более 40 костюмов.

С Александром Остапенко встречаемся во дворе недалеко от станции метро Арсенальная, где он работает. Одет в костюм, серую жилетку и белую рубашку. Образ дополнил белой шляпой и коричневым галстуком-бабочкой. Перед тем, как взять метлу, надевает белые перчатки.

- Эту шляпу купил за 150 гривен. Стоила вдвое больше. Но я умею торговаться, - рассказывает. — У меня есть синий, зеленый и красный пиджаки, брюки с лампасами разных цветов. Даже "ковбойский" костюм. Свой первый фрак заказывал в ателье. А уже потом дарили или приносили добрые люди, - говорит. - К поиску одежды отношусь серьезно. Как-то нужна была белая жилетка. Звонил знакомым девушкам, торгующим одеждой. Просил отложить, если такая будет. Ждал три года. Галстуки-бабочки шью сам. У меня их больше 20.

Прохожие постоянно обращают на меня внимание, фотографируются. Незнакомцы часто делают комплименты. И не только за наряды. Они еще и удивляются моей метле длиной до 6 метров. Но ею легко и быстро подметать дворы. Даже написал небольшое стихотворение: "Дождь идет, а я мету, Киев подметаю. Свою умелую метлу нежно обнимаю".

Один мужчина каждый раз, как видит мой новый образ, фотографирует. Говорит:"Позируй, жене покажу, какой ты у нас красивый".

Людям нравится, как я работаю. Иногда кофе угощают. Как-то хотели переманить в другую фирму. Уговаривали, обещали большую зарплату. Но во время встречи даже кофе не предложили. Отказался.

Ранее Александр Остапенко работал водителем маршрутки.

— Дарил пассажирам хорошее настроение: то анекдот расскажу, то комплимент сделаю. У меня всегда были с собой конфеты. На работу постоянно надевал костюм. За свой счет сшил белые чехлы на сиденья, — говорит. - Как-то зашла женщина лет 80, опираясь на палку. Все места в салоне были заняты. Обратился к пассажирам: "Если никто не уступит ей место, никуда не поеду". И уступали. Когда женщина выходила, дала мне красное яблоко: "Вы ко мне хорошо относились, и я к вам по-доброму".

В другой раз пассажирка забыла в маршрутке кошелек. Три месяца возил с собой. Другие водители смеялись:"мы эти деньги давно пропили бы". Потом дали объявление в газету и таки нашли владелицу.

Водителем был 15 лет. А потом умерла жена. Директор говорил: "Выходи срочно на работу". Но я не мог. Тяжело пережил смерть любимой, да и внуков было не на кого оставить. Так меня и уволили — за прогулы. После того год работал гардеробщиком. Делал все, чтобы посетителям хотелось снова прийти в ресторан. Как-то одна женщина говорила: "Я 30 лет хожу в разные заведения, но ко мне впервые так прекрасно относятся". В другой раз посетительница навеселе начала со мной говорить. Это выглядело навязчиво с ее стороны. Спокойно повел женщину к выходу. На прощание поцеловал руку. Она аж засияла. А я быстро побежал на рабочее место.