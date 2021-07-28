"Женщин люблю. Даже сейчас засматриваюсь на молодых"

- 100 лет пролетели, как сон. Теперь думаю, как оно будет после юбилея, - говорит Стефан Бойчук из села Росохач Чортковской громады на Тернопольщине. 24 июня ему исполнилось 100 лет.

Глиняная хата Стефана Бойчука стоит под сосновым лесом. Внутрь приглашает его сын 74-летний Михаил Стефанович. С ним заходят внук Владимир, 51 год, с женой 47-летней Ириной.

- Рядом с отцом чувствую себя еще ребенком, - говорит Михаил Бойчук. - Ему больше 80 лет никто не дает. Я выгляжу старше. У меня на голове меньше волос, чем у него.

Юбиляр встречает в инвалидной коляске, левая нога ампутирована.

- Ногу ему отрезали в 96 лет, - рассказывает Михаил Стефанович. - Была гангрена на начальных стадиях, почернел мизинец. Медики обследовали. Сказали, что лечение не поможет. Отец согласился, чтобы ногу отрезали, потому что болела. Наркоз дали в спину. Все видел и слышал. Теперь сам справляется в коляске. У него крепкие руки. Сам поднимается, в туалет идет. Еще недавно на огороде возился. В прошлом году клепал соседям тяпки и косы. Сейчас может двор замести. Без дела сидеть не хочет.

- Отрезанную ногу до сих пор чувствую, - говорит Стефан Павлович. - Просыпаюсь ночью, а она болит. Особенно там, где пальцы. Щупаю - а ноги нет.

Стефан Бойчук участвовал во Второй мировой войне. Был рядовым пехотинцем. Имеет медали и ордена.

- Я был в Финляндии, Чехии, Словакии. Участвовал в боях за освобождение Украины, Румынии, Венгрии. Снится война часто. Меня держала дочь, которая осталась дома. Когда меня забрали на фронт, Марии только полгодика было. На войне два родных брата погибли на моих глазах - Михаил и Вася. Мы вместе служили. Их не стало в один день. А я на фронте не получил ни одного ранения. Лежал разве что в госпитале с воспалением легких, - рассказывает Стефан Бойчук. - Когда вернулся домой, пошел в лес работать. Сколько был лесничим, никого не наказывал, ни с кем не ссорился. Кому мог, помогал с работами, дровами. Меня любили. На другие села ездил, организовывал людей на посадки. Если с кем-то спорил, сразу мирился. Врагов нет.

- Это хорошо, что у вас нет врагов, - говорит Владимир Бойчук. - Уже все ваши враги умерли.

- Каждое утро отец готовит гоголь-моголь, это его коронное блюдо, - рассказывает Михаил Бойчук. - Два яйца, большая с горкой ложка сахара. Съедает это и не завтракает. Затем пьет чай с куском хлеба и маслом. Так каждый день и уже годами. Баба ему всегда пекла хлеб.

Стефан Павлович похоронил жену Павлина Захаровну два года тому назад. Дожила до 87. В браке были 48 лет. Общих детей не имели. Троих детей Бойчуку родила жена. Она умерла от рака 55-летней. У мужчины есть пятеро внуков, девять правнуков и семь праправнуков. Дочь Ярославу похоронил три года тому назад.

- Бабка моя боевая была. И лошади запряжет, и есть сварит, и испечет. Любила хорошо одеться и поехать в Чортков скупиться. Ничего не жалел для нее. Любил с ней по свадьбам ходить, на крестины, в лес брал. Слушала меня всегда. Но ревновала страшно. Даже к соседкам. А я всю жизнь любил и уважал женщин. Даже сейчас заглядываюсь на молодых.

- Дед с бабой жили хорошо. Всегда ночью за руки держались, когда ложились спать. Как молодожены, - говорит Владимир Михайлович. - Когда бабка умерла, дед сначала думал, что она уснула. Когда понял, что произошло, сильно плакал. Она в последние годы болела. Забывалась, не узнавала нас. Признавала только деда. А у него ясный ум. Хотя бывает что-то находит. У него есть страхи, чтобы никто ночью не пришел. Нечистой силы боится. За целый день насмотрится телевизор, и потом снится ему всякое.

Стефан Бойчук живет сам. Сын Михаил приезжает из Чорткова ухаживать за ним.

- Больше некому: младшая сестра умерла, старшая - после операции. Дед переезжать не хочет. Всю жизнь в лесу провел: и родился здесь, и вырос, и продолжает жить.