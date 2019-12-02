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вторник, 03 декабря 2019 05:55

"Зарплату получал ежедневно"

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— Впервые поехал в Польшу в 2014-ом, когда учился в Тернопольском педагогическом университете, — рассказывает 25-летний Александр Титжинский из Теребовли Тернопольской области. Хотел подзаработать. Нашел через посредников работу в городе Кутно, между Лодзем и Варшавой. Работодатели спросили, что умею. Сказал первое, что пришло на ум — "маляром".

Месяц красил стены в хостелах для украинцев на мясокомбинате. Жил там же. Кормили. Давали мясо и продукты, которые изготавливали на том же комбинате. Привез домой 600 долларов. Сейчас Александр имеет "карту поляка", знает польский язык. Вместе с девушкой, 21-летней Ириной Ковалишин, живет в Кракове.

— В следующий раз поехал, когда Ирина поступила в университет в Кракове. Договорился о работе еще в Украине, но работодатель подвел.

Распечатал свое резюме и раздавал по магазинам, заведениям питания. Искал объявления на сайтах. Но чтобы быстро найти работу, обратился к посредникам. За работу заплатил 1200 гривен. Заливал бетон на стройке в центре Кракова за 60 гривен в час.

— Через месяц позвонили по резюме, которое разносил. Приглашал поляк Бартек. У него своя фирма по изготовлению цепей, колец и карабинов из проволоки.

Работал у него вечером, после стройки, зарплату получал ежедневно, после выполненной работы. Условия были значительно лучше, чем на стройке.

Сидел в тепле, имел время общаться с другими работниками и с Бартеком, выпить кофе.

Потом еще раз вернулся в Польшу, работал в супермаркете. Бартек заметил меня там и снова забрал к себе.

С девушкой сняли квартиру- "кавалерку" за 10 тысяч гривен. Симпатичное жилье в доме, которому 15 лет. Далековато от центра Кракова, но с хорошим сообщением общественного транспорта. Домом занимается здешнее ОСМД — сообщество владельцев квартир, которые за свой счет обслуживают и ремонтируют его. В прошлом году у нас обновили балконы за средства, которые платим в объединение. Всем домом сортируем мусор. Складываем отдельно картон, пластик, стекло. Есть еще контейнер на органические отходы. С сортировкой у меня проблем нет, потому что дома родители также сортируют. Но держать дома четыре контейнера для мусора не очень удобно. Если кто-то из жителей выбрасывает пакет смешанных отходов — дом штрафуют. Чтобы не рассматривать мусор и не искать виновных, штраф делят на всех жильцов. Но такие ситуации редко бывают.

Дважды поступал в университеты. Магистратуру окончил в Ягелонском, а потом еще пошел учиться на иудаистику.

Работал бизнес-аналитиком на контракте, где студентам больше платили. Да и проезд в общественном транспорте был вдвое дешевле.

Сейчас работаю в крупной американской консалтинговой корпорации. В мои обязанности входит анализ, сортировка и блокировка информации, если она не соответствует взглядам компании. Сотрудники - преимущественно мои ровесники. Условия хорошие. Начиная от паркинга, за которым следят, заканчивая баром, который постоянно пополняется за счет компании. Там есть кофе, сэндвичи, сладости, крекеры, снеки и многие другие вкусности. Получаю более 18 тысяч гривен.

Ира работает в контакт-центре польской фирмы. У нее те же условия труда. Крупные польские и международные компании пытаются создать работникам хорошие условия, придерживаются корпоративной этики, платят хорошо. Потому что только так можно удержать специалиста.

Часто путешествуем. В сентябре были в Германии. В октябре в Словакии. Не планируем, а спонтанно решаем, куда хотим поехать.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
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