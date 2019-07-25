Записывайте угрозы на диктофон. Кто такие коллекторы и как с ними бороться

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— Через несостоятельность украинцев гасить долларовые кредиты после кризиса и банкопад в Украине появился новый вид бизнеса — выбивание долгов, — говорит юрист Николай Гаврилюк, 52 года. Помогает семьям возвращать жилье, отобранное коллекторами.

Кто такие коллекторы?

— Это предприятия, которые самовольно стягивают долги с заемщиков. В украинских реалиях — это рейдеры. Когда не могут взять деньгами, отжимают авто, жилье.

Стоит ли выплачивать им долг, если действительно был должен банку?

— Не советую этого делать. Часто погашения долгов коллекторские фирмы не регистрируют. Юридически вы продолжаете быть должником банка. Принудительно стягивать деньги могут лишь органы Государственной исполнительной службы по решению суда, что вступило в законную силу.

Как отличить коллекторов от частных исполнителей?

— Частные исполнители — это аккредитованные Министерством юстиции работники, которые прошли экзамены и имеют лицензию.

Штрафы, пеня и проценты, которые требуют коллекторы, — незаконные. Единственное, что они могут делать в правовом поле, в письменном виде напоминать об остатке долга и обратиться в суд, чтобы получить деньги через судебных исполнителей.

Они выбивают с заемщика только банковские кредиты?

— Чаще всего идет речь о банковских ссудах на бытовую технику, авто или квартиру. Также это займы в небанковских учреждениях, долги по аренде, счета за телевидение, интернет или мобильную связь. Услугами коллекторов пользуются сервисные компании.

Как давят на заемщиков?

— Подстерегают у подъезда утром. Пишут посты в соцсетях, чтобы унизить вас. Звонят среди ночи. Пугают судом, потерей имущества. Обещают физическую расправу над должником и его семьей. Нагоняют страх. Если сломать заемщика не удается, давят на поручителей. Причем их могут выдумать. Если звонят по телефону на работу и спрашивают что-то о коллеге, который не может выбраться из долговой ямы, не спешите отвечать на их вопросы и называть собственное имя и фамилию.

Участились случаи, когда требуют оплатить долг за однофамильца. В Украине, например, зарегистрировано 15 Александров Игоревичей Шевченко.

Что делать, если банк закрылся, а кредит не возвратили?

— Проблемные банки могут переходить в управление временными администрациями. Поэтому долги никуда не деваются. В Нацбанке открывают специальный накопительный счет, куда и нужно платить кредиты.

Коллекторы охотно скупают долги в ликвидированном банке. Даже если вы все заплатили, могут постучать в ваши двери. В прошлом году был случай, когда банк передал коллекторам право взыскания долга по кредиту, который давно погашен. А людям приходили сообщения с угрозами.

Не соглашайтесь выплачивать неустойку или пеню. Бывает, что человек должен банку 800 гривен за холодильник, а у него требуют еще 1,5 тысяч штрафа за несвоевременное погашение. Есть статья 21 "Закона о потребительском кредитовании", где указано, что пени не может быть больше 15 процентов кредита.

Требуйте от коллекторов претензии исключительно в письменной форме, с ссылками на конкретные договоры. Игнорируйте документы без подписей и печатей, требования о поручительстве, если вы его не предоставляли.

Как бороться с угрозами?

— Записывайте на телефон разговоры с коллекторами. Не удаляйте их сообщений. Этим подкрепите доказательства в суде. Не ожидайте, пока они начнут действовать. Требуйте в полиции открыть уголовное дело. По статье 189 Криминального кодекса — вымогание, или 190 — мошенничество. Если караулят в подъезде или на работе — это нарушение неприкосновенности частной жизни — статья 182. Если вы не брали ссуд и не являетесь поручителем, заказным письмом сообщите коллекторской фирме, что претензии безосновательны. Требуйте удалить информацию о вас из базы данных.

Что делать, если коллекторы ломятся в квартиру?

— Вызывать полицию и писать заявление. Они не имеют права врываться в жилье и описывать имущество. Это могут делать только судебные исполнители после соответствующего решения суда.

Нужно время, терпение и деньги на хороших адвокатов. Если квартиру оформили на другого человека, надо жаловаться в Минюст на частного нотариуса, который незаконно переписал жилье. Требовать, чтобы его лишили лицензии. Суды все чаще отменяют незаконную перерегистрацию недвижимости.